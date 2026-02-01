《柯南》動畫30週年驚喜聯動！遭大批小粉紅轟「辱華」...中國代理商急澄清

《柯南》動畫30週年驚喜聯動《我英》。圖／翻攝自X

日本人氣動漫《名偵探柯南》（後簡稱柯南）近日迎動畫播出30週年，官方驚喜宣布將與《我的英雄學院》（後簡稱我英）合作，展開一系列聯動企劃，讓大批粉絲相當期待。不過消息一出卻也瞬間觸動中國人的敏感神經，紛紛質疑「辱華」，對此《柯南》中國版權代理商也緊急回應了。

《柯南》迎電視動畫播出30週年，以及《我英》動畫開播10週年，《柯南》作者青山剛昌、《我英》作者堀越耕平互相繪製賀圖，日本東寶公司也製作了結合2部作品的短片。

然而，這個驚喜聯動卻讓大批小粉紅不開心，紛紛怒批「隔空辱華」，「名偵探柯南和鬼子學院聯動」一詞更瞬間衝上中國微博熱搜。

對此，《柯南》中國版權代理商「新創華」緊急發布聲明，澄清「日方策劃多不語日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，本益本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」，並強調日本版權方一貫支持「中日友好」。

聲明也提及，作為《柯南》在中國地區的版權總代理，或與日本版權方一起支持和平、尊重並熱愛中國文化，「我們將持續加強與版權方的溝通，確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容，感謝大家監督與支持」。

然而，部分中國網友仍不買單，強硬呼籲日方道歉，並全面取消此次聯動計畫，相關討論仍在網路上延燒中。

柯南中國版權代理商發布聲明。圖／翻攝自微博

日本動漫接連「辱華」

事實上，《我英》劇中曾出現一名進行人體實驗的「志賀丸太」，有中、韓讀者發現，丸太（maruta）與二戰時期「731生化部隊」對人體實驗的代稱同音、同字。然而，其中使用的生化細菌也來自日本細菌學家志賀潔，又稱為「志賀菌」，種種巧合讓大批小粉紅紛紛質疑《我英》作者辱華。

此外，大人小孩都愛的《寶可夢》（Pokemon），傳出原定1月31日在東京靖國神社舉辦「卡牌交換活動」，也引起大批中國網友不滿。不過寶可夢公司火速以日、中雙語發表道歉聲明，表示該活動由一名寶可夢玩家私自籌辦，已經取消。



