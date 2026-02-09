柯南、寶可夢辱華？遭中國點名「滲透軍國主義」 動漫展全面封殺

大陸中心／張尚辰報導

中國多地區對《名偵探柯南》以及《寶可夢》祭出封殺措施。（圖／翻攝自劇場版『名探偵コナン』臉書）

近日，中國軍事新聞網站在一篇評論文章中點名《寶可夢》、《名偵探柯南》、桌球選手張本智和，以及日本男團The Rampage，稱相關人物與作品「為復活軍國主義埋下思想伏筆」。此外，中國多個地區的動漫展也陸續針對《寶可夢》、《名偵探柯南》祭出封殺措施，引發外界關注。

中國軍網昨（8）日以〈他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透〉為題發布文章，文中提及「寶可夢拜鬼事件」以及《名偵探柯南》與《我的英雄學院》的聯名爭議，並指出相關事件「再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域依然陰魂不散」。

除動漫作品外，文章也點名日本體育與演藝界人士。中國軍網指出，2023年12月22日，日本團體The Rampage在一檔電視節目中表演歌曲〈SOLDIER LOVE〉時，其舞蹈中的敬禮動作被認為與納粹禮相似；另於2024年8月，桌球選手張本智和與石川佳純參拜供奉日本侵略戰爭人物東鄉平八郎的東鄉神社，也引發爭議。

中國軍網指控，日本右翼勢力利用世代更迭導致的歷史記憶淡化，透過青少年日常接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以他們喜愛的形式灌輸經過美化歪曲的虛構歷史，旨在從根本上截斷真實歷史記憶的代際傳承，為復活軍國主義埋下思想伏筆，打好社會基礎。

最後，中國軍網在文末強調，「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透！」

事實上，《寶可夢》日前在日本靖國神社幼稚園舉行卡牌教學，卻引發中國跳腳稱辱華。據了解，中國多地已針對《寶可夢》與《名偵探柯南》的角色形象及相關周邊商品祭出封殺令，並指稱這兩部作品「近期被認定存在傷害民族情感、違背歷史立場的行為」。

