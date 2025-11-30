柯南、小新都受害！外媒曝日片審批暫停、上映無限期推遲 駐日作家：日本正走在危險邊緣

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本歌手大槻真希28日晚間在上海登台演唱時，表演進行到一半，場內燈光與音響突然被切斷，她也在工作人員指示下匆忙離場，讓眾人錯愕不已。而包括日本天后濱崎步的上海演唱會、人氣動畫「美少女戰士Sailor Moon」音樂劇也均因為「不可抗力因素」全部取消，也讓中日之間的緊張關係出現戲劇性的進展，日本媒體更揭露，中國國家電影局已暫停批審新的日本電影片名，6部已獲批准的影片上映日期也被無限期推遲，是否會面臨如「禁韓令」一樣的遭遇，不得而知。

中國電影局已暫停批審新的日本電影，至少6部原定上映的電影也無限期推遲，超過20場音樂會和戲劇表演被取消。（示意圖／美聯社）

根據《日本時報》（The Japan Times）報導，《鬼滅之刃劇場版無限城篇》日前在中國上映後，成為中國今年票房最高的外國影片，有許多粉絲Cosplay進入戲院觀賞，不過因為日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中日緊張關係不斷升溫，恐破壞日本動漫在中國票房持續突破的局面。報導指出，中國國家電影局已暫停批審新的日本電影片名，至少6部原定上映的電影也無限期推遲，另外更有超過20場音樂表演和戲劇表演被取消，受影響的包括《名偵探柯南》和《蠟筆小新》。

「日本正走在危險的邊緣，」常駐東京、《日本製造，幻想浪潮》作者麥特阿爾特（Matt Alt）就直言，日本經濟正轉型為服務業和內容產業為主，使其容易受到政治局勢和消費者抵制所影響，「你逾法預測中國的審查機構何時會出手，這就像試圖預測天氣一樣。」

報導指出，近期的中日關係也讓人想起先前的「限韓令」如何重創韓國娛樂產業，不僅停止了韓國明星代言活動、演唱會和電視劇，也限制了好萊塢電影上映數量，雖然美國大片如今已能重返中國，但韓國的本土內容基本上仍被禁止。隨著中日爭端持續延燒，日本電影如今也成了目標，儘管限制範圍和時間尚不明確，但正影響日本公司拓產海外市場的雄心，而日本娛樂業是否會像韓國娛樂業一樣遭到全面封殺，不得而知。

