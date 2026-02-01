《柯南》30周年聯動《我英》踩雷 捲辱華風波陸代理商急發聲

知名動漫《名偵探柯南》。（圖／shutterstock）

日本漫畫《我的英雄學院》（簡稱《我英》）日前因公佈一位反派角色「志賀丸太」名稱，引發廣泛爭議，該角色被認為暗指二戰侵華日軍731部隊，陷入辱華風波。沒想到，知名漫畫《名偵探柯南》近日迎來動畫播出30周年，並策劃與多部日本動漫作品進行聯動活動。兩部作品作者互畫對方主角當賀圖，引發大陸網友抵制，使《名偵探柯南》也捲入風波。

據悉，《我英》的辱華爭議源自漫畫第259話，一名進行人體實驗的反派醫生角色命名與二戰侵華日軍731部隊產生聯想。核心爭議在於角色名「志賀丸太」：丸太（Maruta）在二戰期間被731部隊用作活體實驗受害者蔑稱，日文意為「圓木」，意指非人類；「志賀」（Shiga）則聯想到日本細菌學家志賀潔，731部隊曾開發各類細菌武器。角色設定也同樣是一名進行不道德人體實驗的瘋狂科學家，設定被網友指出高度重疊，引發中、韓網友反感。

事件爆發後，大陸平台Bilibili與騰訊視頻迅速下架作品，作者堀越耕平與《週刊少年Jump》編輯部公開致歉，表示命名純屬巧合，並無影射歷史之意，角色曾更名為「殼木球大」，但依舊未平息風波。

《名偵探柯南》大陸代理商聲明。（圖／翻攝自名偵探柯南中國官方微博）

《名偵探柯南》大陸代理商「新創華文化」緊急發布聲明，全文如下：

今日，《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動引發關注。我們在此作出如下說明：

《名偵探柯南》今年迎來動畫播出30周年，為紀念這一重要時刻，日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義。日本版權方一貫支持中日文化友好交流，並希望通過作品傳遞積極向上的價值觀。

我司作為《名偵探柯南》在大陸地區的版權總代理，也會和日本版權方一起，一如既往的支持和平、尊重並熱愛大陸文化。

我們將持續加強與版權方的溝通，確保傳遞更符合大陸粉絲期待與社會共識的內容，感謝大家監督與支持。

