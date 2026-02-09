柯博文小提燈 3/1起發放

柯博文小提燈將於三月一日至三日於西門展區及花博展區開放領取，並於三月一日至二日於台北市各行政區發放。(台北市觀傳局提供)

記者王誌成∕台北報導

「二０二六台北燈節」驚喜再升級！將於二月二十五日至三月十五日舉行，首次與全球知名ＩＰ「變形金剛」合作，推出限量版「柯博文」小提燈，設計融合機械風格與未來感，兼具收藏價值與互動樂趣。小提燈將於三月一日至三月三日在花博展區及其他指定地點發放，並邀請民眾一起賞燈拍照，留下美好回憶。

台北市觀傳局九日表示，花博展區的提燈將於服務台發放，每日下午三時開始，每人限領一盞，發完為止。此外，三月一日至三月二日，台北市十二行政區也將於下午二時開放免費領取小提燈，每人限領一盞，地點包括大安區、內湖區、士林區等。

觀傳局指出，小提燈ＬＥＤ燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。電力使用完之廢電池可至資源回收車、連鎖超商等處回收；燈節期間大會服務台及展區內大型垃圾桶亦設有廢電池回收筒，鼓勵民眾共同落實電池回收、愛護地球。更多資訊請至「二０二六台北燈節」官網查詢。