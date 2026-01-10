柯呈枋前進北斗市場掃街 強調由選民決定縣長

柯呈枋前往北斗市場掃街拜票，沿路向眾多熱情民眾一一問候。（記者方一成攝）

柯呈枋今（十）日上午前往北斗市場掃街拜票，沿途向民眾問候。他也回應近期社會上關於「中央指定人選」的議題，強調地方首長應由選民以選票決定。

柯呈枋表示，外界近來不時提及「中央指定人選」一事，他認為地方選舉應回歸制度與程序，由選民做出選擇。他說，參與選舉的目的是回應地方需求、推動縣政發展，相關政策將依地方實際情況規畫。

在市場行程中，柯呈枋與攤商及採買民眾握手致意，不少民眾主動寒暄，也有民眾提出交通、建設及生活面向等意見，現場互動氣氛熱絡。柯呈枋指出，市場是直接接觸民意的場域，有助於掌握基層看法，蒐集到的意見將作為後續政策研擬參考。

他表示，民眾對社會福利及兒少照顧議題相當關心，近期也常接到家長反映教育與照顧資源相關問題，但綠營的縣長候選人都噤聲。柯呈枋表示，傾聽民意與回應需求，是地方治理的重要基礎，未來將持續透過基層行程蒐集各界意見。此外，他也指出，希望黨內相關提名與初選程序儘速明確，讓二○二六彰化縣長大選能趕快整隊。