柯呈枋強調國民黨必須採取公平 公正 公開的初選機制

▲柯呈枋相信自己三十年的公務歷練，一定能帶領彰化持續向前、迎接幸福。（記者方一成攝）

國民黨鄭麗文主席今（七）日到彰化出席黨慶活動，外界關注縣長提名進度。對此，柯呈枋表示，民進黨預計在本月中旬就會提出縣長參選人選，「對手很快就會明朗」，國民黨也必須跟上腳步。

柯呈枋強調，二0二六這一戰「非贏不可」，而勝選的前提只有一個就是「團結」。黨中央的提名作業愈早啟動愈能凝聚力量，他再次呼籲，國民黨必須採取公平、公正、公開的初選機制，讓所有願意為彰化打拚的人，都能站在同一個起跑點。

柯呈枋並表示，他將持續深入基層、傾聽民意，相信自己三十年的公務歷練，一定能帶領彰化持續向前、迎接幸福。