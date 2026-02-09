柯呈枋重砲回擊黨中央 沒制度就談「定於一尊」不是團結

▲彰化縣長參選人柯呈枋回應鄭麗文：沒初選就談「定於一尊」，這不是團結，是跳過制度，更不該再內耗。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】針對今日主席鄭麗文表示「彰化有其一定的窘境，尚未出現能讓大家定於一尊、具高度勝選期待的候選人」，彰化縣長參選人柯呈枋直言，這樣的說法他「無法認同，也不接受」。

柯呈枋表示，政黨提名若沒有初選、沒有制度，就先談「定於一尊」，這不是團結，而是跳過民主程序，基層鄉親聽了只會更加困惑。他強調，真正能凝聚人心的不是一句話，而是一套公平、透明、讓所有人信服的機制，否則只會徒增猜疑，讓黨內繼續內耗，這對彰化並沒有幫助。

廣告 廣告

柯呈枋指出，自己既然宣布參選，就是以「勝選」為唯一目標而來，而不是陪榜、不是試水溫。沒有決心，就不可能帶給鄉親希望；沒有行動，也不會產生勝選期待。他一路走在第一線，用實際行動回應彰化鄉親的託付，這份決心不該被任何人輕描淡寫，更不該因為不清楚的提名方向而被消磨。

對於「正在積極溝通、協調中」的說法，柯呈枋也直言，截至目前為止，自己並未接獲任何正式溝通或協調。他呼籲黨中央，不要再讓彰化陷入不必要的猜測與內部消耗，不該只在媒體上談協調，而應真正坐下來，面對參選者與基層，讓制度走在前面，才能停止內耗、凝聚力量。

柯呈枋強調，他並不害怕競爭，也不逃避檢驗，只希望一場對得起彰化、對得起支持者的提名過程。最後他也表示，彰化現在最不需要的就是繼續內耗，只要制度公平、過程透明，無論最終結果如何，他都願意為彰化的共同目標並肩努力，因為真正的團結，必須建立在尊重、信任與清楚的規則之上。