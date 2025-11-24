柯呈枋；尊重真正的民意 而不是塑造民意

柯呈枋表示，民調應該反映民意，而不是塑造民意。（記者方一成攝）

針對報導民進黨民調採綠藍「對比式」並未將柯呈枋納入比對，且認為柯呈枋與其他參選者屬性雷同、加入與否無差別，連日來引發地方眾多支持者強烈反彈，柯呈枋今（二十四）日表示，這樣的說法過於簡化。

柯呈枋表示，雖然目前都在縣府體系，但我的路，是從基層公務員一步一腳印走出來的。歷任法務部科長、勞動部分署長、立法委員、縣府處長、副縣長，橫跨中央與地方、行政與立法，超過三十年實務經驗，政策思維與治理能力完全不同層次。這也是許多鄉親、基層公務體系、青年與專業團體期待我投入選戰的原因。

更重要的是，若民調刻意少一位具代表性、具有實質支持度的人選，結果勢必失真，對彰化整體發展並非好事。近日來引發眾多柯呈枋支持者強烈反彈指出，我們不能讓民調變成「結果先決」、形式檢驗，民調應該反映民意，而不是塑造民意。

柯呈枋表示，我的立場始終一致，尊重機制、尊重專業，但更要尊重真正的民意，任何民調未完整納入具參選意願、且獲社會高度關注的人選，都可能造成結果偏差，甚至誤導民意。