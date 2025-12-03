柯呈枋：希望中央能儘速啟動黨內初選

柯呈枋提到國民黨中央日前已通過縣市長提名特別辦法，因此更希望中央能儘速啟動黨內初選。（記者方一成攝）

▲柯呈枋提到國民黨中央日前已通過縣市長提名特別辦法，因此更希望中央能儘速啟動黨內初選。（記者方一成攝）

針對今（三）日民進黨選對會決議，確認採取互比民調、並以謝衣鳳立委作為PK對象，柯呈枋表示，尊重他黨的安排，自己會持續勤走基層。

柯呈枋提到國民黨中央日前已通過縣市長提名特別辦法，因此更希望中央能儘速啟動黨內初選。公開、公平、透明，是國民黨在這場選戰中展現團結的基本態度。

這段時間，每天都在基層、在鄉親中間往返穿梭，傾聽鄉親的心聲，我用三十年的公務經驗走過風雨，也會用同樣的步伐走向美好的彰化。

我相信君子之爭團結勝選，最終我們會一起讓美好彰化持續向上UP！