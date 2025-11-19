柯呈枋：越來越多鄉親支持是我最大的動力
▲柯呈枋連日來感受到越來越多鄉親主動支持，都是他最大的動力。（記者方一成攝）
針對外界關注選情變化及他人服務處成立議題，彰化縣政府參議柯呈枋今（十九）日表示，他祝福洪總幹事服務處成立順利，任何願意投入公共事務的人，他都保持尊重。
柯呈枋指出，自己出身清寒，靠苦讀考上高考狀元並進入公職，已服務近三十年。一路走來，他深刻理解公務人員工作的本質：公務人員沒有財富累積的機會，只有責任與使命感。
柯呈枋表示，身為公務員，最重要的不是聲量或資源，而是「把事情確實做好」。這是他從第一天上班至今始終堅持的核心價值。因此在選舉敏感期，柯呈枋特別重視公務員應有的分寸與界線。該避嫌就避嫌，該行政中立就行政中立，這是最基本的專業。
面對外界比看板、比陣仗、比跑行程的現象，他表示必須把話說清楚：身分接近公務體系、或具有公職屬性的人，更該清楚哪些可以做、哪些不該做。避免觸及爭議、避免模糊界線，不僅是自我要求，也是確保體制穩定、讓民眾放心的必要作法。
柯呈枋強調，他不會以鋪天蓋地的看板或過早的大張旗鼓增加曝光，因為他始終相信：「力量不是靠呈現，而是靠累積。」
他選擇穩紮穩打，用實力站穩位置。他也表示，連日來感受到更多鄉親主動支持，甚至有人告訴他：「呈枋，你腳步比較慢，但看得出你是準備最久的那個。」他說，這句話是他最大的動力！
此外，柯呈枋透露，十八日晚上又有民眾反映接到電話民調，內容僅列出某謝姓委員與四位綠營人選進行對比，未納入其他可能參選者，引發鄉親疑慮。他呼籲民調單位應保持中立，避免因選項不完整造成偏誤，「選舉必須公平透明，民調不應被用來影響輿論，更不能成為操作工具。」
至於未來動向，柯呈枋重申，一切將在法律許可、角色明確後，第一時間向鄉親報告，「守住分寸，就是一個真正的公務人員，也是想真正做事的人，應該有的基本態度。」
