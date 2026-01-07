柯嗆若搞黃一定焦土政策 王世堅嘆：講流氓話無助於事

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨創黨主席柯文哲日前受訪時稱，綠營曾派人放話要如法炮製，再把現任主席黃國昌搞一遍，讓他氣得大罵，「我一定焦土政策」。對此，民進黨立委王世堅今（7）日回應，若黃國昌有涉入司法案的話，相信他自己會勇敢面對，政治界在主導政策、「Push the button」的人，更應要理智，勿動不動講那種流氓話，無助於事。





今日下午1時30分，民進黨召開中執會，身為中常委的王世堅親自出席，並於會前短暫接受媒體聯訪。

王世堅表示，各政黨之間，其實可針對政策做互相的支援與合作，這是他認為民眾黨這近兩年來被黃國昌一人主導之下所犯的錯誤，黃主席所領導的民眾黨，一味向國民黨傾斜或低頭，所有國民黨提的大小案子，他通通都照單全收。

他認為，「白色過去的特質、強調的理想，已被染成小藍了嘛，這就是這次柯文哲回來（的目的），本來他一開始有想通，倒不是真的誠懇要跟綠白合，但至少柯文哲有想清楚，來從政與創立民眾黨，總有一定的理想，有些政策作為」。

王世堅說，「那些政策作為可能跟藍軍也是格格不入啊，但跟我們綠色的其實有共同很多好的理念，所以我本來以為，他一回來想開了，想針對個別政策來合作，結果突然間又講這麼強硬，這一點的背景我還沒想清楚啦，就像我現在在呼籲中共一樣，大家不要放這種狠話，經常放狠話那就什麼都不用談啦，不是嗎？那就沒有什麼所謂的意見交流、政策合作了嘛」

他強調，大家既然要合作，和者不論理，過去怎樣暫時擺一邊，就談今天現在應該怎麼樣，民進黨跟民眾黨昨天是敵人，明天是怎樣不曉得，但今天大家可以合作交流；合作與交流的前提及第一步就是放下武器，不要打嘴砲、再放一些狠話。

王世堅提到，「至於黃國昌司法會面對什麼我全然不知，但是如果黃國昌有涉入司法案的話，相信他自己會勇敢面對，每一個都要勇敢面對，是不是有犯過什麼司法的案件，就像柯文哲也面對社會指責與司法追訴，狠話都不用講，因為在任何司法案件前講狠話也沒用，那只是意氣之爭」。

他相信，柯文哲應該只是幫黃國昌出口氣、講講罵一罵，就這樣罵過就好，不要再罵，為了國家好，台灣現在國事如麻，不要在一點枝枝節節的小事上面爭論，尤其爭論的若是政治界在主導政策、「Push the button」的人，更是應該要理智，不要動不動講那種流氓話，無助於事。





