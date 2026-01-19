柯嗆藍「別太高估自己實力」 秦慧珠轟：藍白合絆腳石

台北市 / 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲昨（18）日出席黨內活動，談話間卻頻頻將砲口對準國民黨，先是批評台北市長蔣萬安免費營養午餐和生生喝鮮奶的政策是「騙票」，又提到大罷免藍營立委可以全數過關，是因為小草去投票，要國民黨「不要高估自己」；對此國民黨市議員秦慧珠火大反擊，怒轟要藍白合就不要嘴賤亂說話；國民黨主席鄭麗文則是沒有正面回應，只強調，目前和現任主席黃國昌合作順利。

前民眾黨主席柯文哲說：「完全營養午餐免費，其實它基本上就是一個民粹的政治啦，好啦我也知道你在騙選票啦。」民眾黨活動上，身為前台北市長的前主席柯文哲，將矛頭對準現任市長蔣萬安，從營養午餐政策罵到生生喝鮮奶，前民眾黨主席柯文哲說：「一週喝一次(鮮奶)，那根本沒有意義，這個騙選票非常有用，民粹政治，啊好啦好啦，要騙就去騙啦。」

柯文哲對於藍營執政似乎有諸多意見，但就在活動前黨主席黃國昌談到藍白合作，是這麼說的，民眾黨主席黃國昌說：「兩個政黨針對2026年，如果大家有共同的理想願景跟目標的話，我們會簽政黨協議。」前民眾黨主席柯文哲說：「我相信很多人都是為了把阿北救出來，才去投(反對罷免)票的，我的意思是說，國民黨不要太高估他的實力啦。」

兩顆太陽對藍營態度似乎大相逕庭，也讓藍營議員不忍了火大回擊，台北市議員(國)秦慧珠說：「請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。」國民黨主席鄭麗文說：「跟黃國昌主席之間的互動，到目前為止都是非常順利的，那至於柯前主席呢，他有一些談話，第一個，他剛剛講到的(免費的營養午餐)，我覺得時代不一樣了。」

把「柯昌時代」一刀切，國民黨主席鄭麗文只強調現在式，但柯文哲畢竟是民眾黨精神領袖，頻頻開炮藍營，也讓黨內傳出恐怕影響藍白合的聲音，台北市議員(國)曾獻瑩說：「我覺得柯文哲這個人講話風格就是這樣，但我覺得民眾黨要有人提醒柯文哲，這樣的話講多了，不利於藍白合的氛圍。」柯文哲大砲個性重出江湖，這回將砲口對準國民黨，也替藍白合埋下變數。

