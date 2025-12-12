柯嗆「不敢法庭直播」！ 張益贍：跟她直播保證十萬流量！

論壇中心/綜合報導

台北地方法院審理京華城案，昨(11日)起啟動提示證據程序，下週將展開8天辯論。被告之一的柯文哲高喊審理過程應採取法庭直播，還大嗆「你們到底在怕什麼」？對此，政治評論員張益贍反指，柯文哲的「土城十講」為什麼沒直播，都是剪輯好的，都是演出來的？他也提議，如果柯跟橘子一起開直播，流量一定更好，「保證有十萬人觀看」。

柯文哲在「土城十講」中提到，希望自己是曼德拉，而不是被仇恨吞噬的伍子胥。對此，張益贍在《台灣向前行》節目中怒批，沒有仇恨為什麼要罵賴清德，「難道所有的錯誤不是你自己造成的嗎」？他也呼籲柯文哲，別只會要求法庭直播，自己應該先跟橘子一起直播，或直播踩飛輪也可以，「踩一下還可以收300萬斗內」。

主持人張孟琦也進一步提議，黃國昌可以找傳言是狗仔案帳房的李光昕Cindy一起直播，若這兩組同時上線，流量一定爆高。

廣告 廣告

資深媒體人邱明玉則認為，在審理京案的法庭上，這些被告人的律師，還認真在討論「直播的角度」，看要從法官背後拍，或是旁聽席，令她覺得十分荒謬。邱明玉還指出，應曉薇助理吳順民的委任律師更主張檢察官在論告的那部分對他們不利，所以不播出，讓在場來賓忍不住大酸「是變成隨選視訊嗎」？「當我們在看Netflix嗎」？





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：柯文哲嗆檢不敢「法庭直播」！ 張益贍：跟「這個人」直播保證十萬流量！

更多民視新聞報導

獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝驚人內幕！

傅崐萁查助理水表？王義川揭內幕：連署跳過1單位！

謝幸恩捲狗仔案「訊後請回」 黃國昌竟嗆：查錯對象

