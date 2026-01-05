柯嗆「搞昌就焦土戰」！３Ｑ酸：還以為要解散民眾黨！

論壇中心/綜合報導

民眾黨前主席柯文哲昨（4日）受訪表示，自己被關1年可以一笑置之，但若民進黨如法泡製去搞民眾黨主席黃國昌，怒喊「我一定焦土政策」。對此，立院榮譽顧問陳柏惟直言，「焦土政策」不是這樣用的，若照焦土政策原意的話，柯有兩種做法，一個是高虹安辭市長？另一個是解散民眾黨？

陳柏惟在《台灣向前行》節目中指出，所謂的焦土政策是「放火燒我家」，讓敵軍拿不到我的好處，大家不留後路、全面開戰。陳柏惟認為，柯文哲這時候喊焦土，做法只有高虹安辭市長、解散民眾黨兩種，但「兩者都不可能」。陳柏惟呼籲柯文哲，應多跟「有讀書的人在一起」，否則學識還是會漸漸退步的。

時事評論員溫朗東則認為，柯文哲喊焦土政策別有心機，暗示民進黨「你要關黃國昌」，你關了之後我就會去聲援他，然後再說「遍地開花提名縣市長」跟民進黨對決。溫朗東也進一步表示，黃國昌簽下辭職書，沒有立委職務後，凱思國際以及所有他所涉入的案件就會啟動調查，不論後續是否起訴和定罪，恐對他的政治生涯造成很大的影響。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：柯文哲嗆「搞黃國昌就焦土戰」！陳柏惟酸：還以為要解散民眾黨！

