柯基縮角落全身發抖！手搖飲負責人遭起底 議員出手了

台北市一名男子疑似虐待15歲的柯基犬的影片近日在社群平台流傳。（圖／翻攝自Threads）





台北市一名男子疑似虐待15歲的柯基犬的影片近日在社群平台流傳，引起大批網友撻伐，不少民眾質疑犬隻恐長期受虐。事後該飼主被起底是知名手搖「茶聚CHA'GE」加盟門市的負責人，網友們立刻湧入Google 評論灌爆一星。對此，台北市議員陳宥丞留言指出，已請市府動物保護處立即查證影片真偽並啟動相關調查，並強調，「我們對於虐待動物、絕不寬容！」

柯基犬遭男子持掃把柄揮舞，指責柯基犬在家中亂小便、吠叫，期間更以衛生紙捲筒丟擲犬隻，並疑似一度以拖把柄敲擊地面，並朝柯基犬的方向揮動，還不斷飆罵髒話，柯基犬則無助的不停閃躲，男子更朝狗丟鞋子，並以安樂死作為威脅。雖然柯基犬一度露齒想要嚇退男子，但隨後就退縮至角落，仍未能避開打罵，甚至一度因驚嚇而翻身跌坐。

廣告 廣告

有網友比對影片背景後指出，涉事男子疑似在台北市加盟經營一間手搖飲店「茶聚CHA'GE」，並有人自稱曾在店內看過影片中的柯基犬，懷疑該犬為高齡犬隻，疑似遭長期不當對待。消息在網路上延燒後，該手搖飲店的 Google 評價湧入大量一星負評，部分網友甚至在地標與評論區留言要求抵制，引發店家與品牌形象風暴。

此外，該名男子去年曾因替飼養犬隻連續施打10年以上狂犬病疫苗，被以「模範飼主」事蹟報導，相關畫面也被網友重新翻出，形成強烈對比。陳宥丞11日晚間在社群平台留言指出，已請市府動物保護處立即查證影片真偽並啟動相關調查。他呼籲，若民眾掌握飼主身分、犬隻位置等線索，可協助通報，以利動保單位加速救援。他也強調，虐待動物行為不應被容忍，市府應依法處置。

手搖飲品牌「茶聚CHA'GE」的官方社群帳號也遭大量留言灌爆，不少網友要求品牌正視加盟主疑涉不當對待動物，並要求總部提出說明或採取法律行動。面對輿論壓力，「茶聚」總部今日凌晨發布聲明指出，影片中行為屬於加盟主個人行為，但品牌對任何形式的暴力持明確且一致的反對立場。聲明中表示，「我們不接受，也不容忍」，並已責成內部團隊緊急啟動危機處理程序。

茶聚總部也表示，將全力配合主管機關調查，並依契約與法律規範研議後續處置。品牌強調，尊重生命、保障動物福利為企業應有責任，若經確認涉及違法行為，將採取相應措施。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

丟垃圾被抓包！1大9小貓屍被找到 女飼主否認虐待

英華裔教保員性侵幼兒 最小才2歲...認26起罪行

富家女離奇陳屍毒窟！父母砸3千萬求真相 2年後迎來大反轉

