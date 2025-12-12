柯基遭手搖店老闆「揮棍喊去S」！網狂檢舉「議員怒出手」他慘了

生活中心／綜合報導



近日一部15歲柯基犬遭到一名男子在家中門口揮棍飆罵、甚至丟鞋威脅「去X啦你」等激動言論，引發網友擔憂寵物狀態，隨後該名男子就被挖出疑似為手搖加盟店相關負責人，掀起大批網友到網路評論刷負評加檢舉，希望有關單位能出面了解情況，不斷延燒討論也讓台北市議員陳宥丞現身出手了。

柯基遭手搖店老闆「揮棍喊去S」！網氣爛檢舉「議員怒出手1事」他慘了

15歲柯基遭男子揮棍、大吼辱罵與丟鞋威脅的影片曝光後，引發各界強烈譴責。（圖／翻攝畫面）

網路流傳影片記錄下一名男子在家門口內側，與一隻柯基犬面對面，寵物看起來僵硬緊繃，躲在畫面後方男子則拿起棍棒對柯基猛揮，同時伴隨對柯基沒有在定點小便的責罵，柯基則面對男子開始低吼，讓男子更加情緒激動、加大揮動棍棒力道，隨後更直接朝柯基方向丟鞋子，男子更飆「去X啦你！」，更在貼文放話「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」。

柯基遭手搖店老闆「揮棍喊去S」！網氣爛檢舉「議員怒出手1事」他下場慘了

台北市議員陳宥丞已要求動保處查證影片真偽並調查案件，強調「虐待動物絕不寬容」。（圖／翻攝自Threads）



該名男子隨後就被網友挖出疑似是某手搖加盟店相關經營人事，隨後就有其他自稱造訪過飲料店網友，提及曾經看到現場有一隻柯基，遭到眾網友連結該男和寵物與相關加盟店有關連，緊接著大批憤怒民眾湧入Google地標刷負評，更揚言要抵制消費、為柯基討說法，積極人士也投訴地方民代、動保單位，希望能介入保護柯基安全。

對此，台北市議員陳宥丞於昨（11日）晚間於網友討論串底下現身，留言表示自己已請台北市動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物，呼籲網友能夠提供更多資料，減少查證時間，例如發生可能的地點和其他資訊，他強調面對此案：「對於虐待動物、絕不寬容！」，網友則痛罵：「15歲了…他自己老了、失禁了、失智了，就不怕別人這樣虐待自己嗎……影片看完真好難過」、「真的看完影片後心裡非常難受。」、「幫高調，狗狗已經十五歲了，沒有愛心的人養什麼狗啊？」、「爛死了……養狗本來就要有覺悟照顧到老，老狗不能控制大小便很正常啊……」、「拒買他的飲料 」、「這是在幹什麼。虐待動物沒有『任何理由』。」。

柯基遭手搖店老闆「揮棍喊去S」！網氣爛檢舉「議員怒出手1事」他下場慘了

聚加盟總部火速發布聲明，宣布暫停涉事加盟主品牌使用權並啟動違規調查。（圖／翻攝自茶聚@臉書）





茶聚官方加盟總部則在今（12日）發布緊急聲明：





各位消費者、以及支持茶聚的朋友們：







我在第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為茶聚加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。

雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。



在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：



• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

• 依照加盟契約啟動違規調查程序

• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業



我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。

我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。

感謝大家對茶聚的提醒與監督。



茶聚加盟總部 吳致宏 總經理

敬上





