柯基遭手搖飲老闆虐待！牙醫師配偶深夜再發聲

（記者洪承恩／綜合報導）台北市近日爆出一起虐待柯基犬事件，一段男子對狗怒吼、丟物品、持棍揮打的影片在網路瘋傳，引發社會譁然。涉事男子身分隨即被起底，為中山區連鎖手搖飲品牌「茶聚 CHA’GE」的加盟店負責人詹姓男子。北市動保處接獲通報後，已緊急將柯基犬帶離現場安置，事件也一路延燒到品牌與家屬層面。

畫面中可見，該隻高齡柯基犬在長時間喝斥與施暴下蜷縮在角落，影片曝光後引爆網友怒火，要求嚴懲虐待動物行為。動保處表示，已將犬隻送往特約動物醫院進行檢查與照顧，若後續查證屬實，飼主最高可面臨新台幣7萬5千元罰鍰。

圖／年邁的柯基遭到虐待，在網路上引起討論。（翻攝北市動保處官網）

隨著事件擴大，網友大量湧入涉事門市的網路評論灌入負評，手搖飲品牌總部也火速回應，宣布即日起永久終止與該加盟主的合作關係，並將依合約內容，向對方追究因損害品牌形象所造成的違約責任，強調對動物虐待「零容忍」。

風波同時波及涉事男子的牙醫師配偶。對此，該名牙醫先是透過診所社群發出聲明，表示配偶行為屬個人行徑，與牙醫診所無關，相關法律責任應由對方自行承擔，並直言對虐待行為感到憤怒，絕不姑息。然而此說法仍遭部分網友質疑是在「切割責任」。

圖／年邁的柯基遭到虐待，在網路上引起討論。（翻攝牙醫師臉書）

圖／年邁的柯基遭到虐待，在網路上引起討論。（翻攝牙醫師臉書）

面對外界批評，牙醫深夜再度發文說明，強調先前聲明僅為交代法律關係，並非替對方開脫，也透露目前已分居，毛孩由他親自照顧與安置。他並轉述，動保處已告知犬隻初步檢查狀況穩定，但仍建議進行更完整評估，因此暫不過戶，自己也將全力配合，確保動物安全無虞。

