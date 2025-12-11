柯基遭揮棍縮角落！加盟店老闆涉虐狗被一星灌爆 「茶聚」總部緊急聲明

生活中心／林昀萱報導

茶聚加盟店負責人涉嫌虐狗引發關注。（圖／翻攝自Threads）

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，一名男子在影片中對家中高齡柯基犬揮打斥責，引起關注，飼主被起底是手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店負責人。茶聚今（12）日凌晨緊急發文表示已啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限並依照加盟契約啟動違規調查程序。

一段虐狗影片在社群平台Threads瘋傳，只見影片中的飼主對著年邁的柯基犬喝斥揮舞棍子動粗，柯基犬被嚇到翻了一圈，悲慘情況讓人不忍直視。網友在分享影片呼籲「不知道有沒有什麼辦法能幫幫這老孩子？認為強烈有生命危險」，更有網友起底飼主是手搖飲一家台北加盟店負責人，表示曾在店內看過柯基犬。虐狗情節重大引起討論，不僅店家Google評論湧入一星負評，總公司臉書專頁也被留言洗版。對此，台北市議員陳宥丞11日晚間表示已請動保處立刻查明影片內容真偽，並對案件調查及救援動物；民進黨立委郭昱晴也表示：「我知道他的飲料店在哪，曾經看過有柯基在他的店裡，應該就是這可憐的孩子⋯⋯明天來處理。」

茶聚針對加盟店負責人虐狗發出聲明並啟動危機處置機制。（圖／翻攝自茶聚CHA'GE臉書）

虐狗風波擴大，茶聚加盟總部總經理吳致宏今日凌晨緊急發布聲明，表示第一時間得知有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片，身為茶聚加盟總部的負責人感到震驚遺憾。強調雖然件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊，在確認事件後啟動危機處置機制，包括即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限、依照加盟契約啟動違規調查程序以及同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業。吳致宏表示，將在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理，「本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。感謝大家對茶聚的提醒與監督。」

