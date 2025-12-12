柯基遭虐引眾怒！茶聚火速停權加盟主 總經理：願負擔柯基醫藥費

柯基遭虐引眾怒，茶聚總經理吳致宏火速停權加盟主，承諾負擔安置醫療費。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 全台高度關注的柯基犬受虐案，經北市動保處緊急介入，確認犬隻已獲醫療評估與安全安置。這起因手搖飲加盟主涉嫌施暴而引爆的輿論風暴，迫使茶聚總部火速發布聲明止血，總經理吳致宏除宣布暫停涉事者權限外，更承諾願在法規範圍內，全額負擔醫療與安置資源。

茶聚加盟總部於今(12)日下午發布最新回應。總經理吳致宏強調，目前柯基犬已由主管機關接手照顧，公司方完全尊重法定程序，不會強行介入。但他也表態，若經評估有轉介或醫療需求，總部願在制度允許下「補位」，提供最佳收容環境與資源支持，確保毛小孩能獲得長期且穩定的生活，不讓牠再受苦。

回顧整起事件，近日社群平台流出一支驚悚影片，畫面中一名男子情緒失控，對家中高齡柯基犬瘋狂揮打。殘忍行徑引發大批網友憤慨，紛紛留言痛批並肉搜，指認該名男子疑為茶聚旗下加盟店負責人。隨著輿論發酵，消費者怒火延燒至品牌端，甚至揚言抵制，迫使品牌方必須在第一時間做出處置。

為挽救瀕臨崩盤的品牌形象，茶聚總部於12日凌晨0時許採取緊急措施。官方聲明指出，已啟動危機處理機制，即刻暫停涉案加盟主的品牌使用權，並展開內部調查。總部重申，動物福祉是公司優先關切事項，未來將持續配合主管機關調查，以實際行動承擔企業社會責任。

面對柯基犬遭虐引發的公憤，茶聚總部出面交代狗狗目前下落與後續處置聲明如下：

「依據台北市動物保護處已公開之資訊，該柯基犬已由動保單位依法緊急介入，並完成即時安置與送醫評估，目前已處於安全且受專業照護之狀態。茶聚對此安排表示尊重，並全力配合主管機關後續之調查與處置程序。

茶聚加盟總部重申：我們最優先關切的，是動物的安全與福祉。

在本事件中，茶聚亦已主動表達，願在合法、合規之前提下，就柯基犬後續之最佳收容、醫療、安置或轉介安排，提供必要之協助與資源支持，以確保其能獲得妥善照顧與長期安全的生活環境。

我們理解，動物保護相關事宜，應以主管機關專業判斷為依歸。我們不會也不應取代法定程序，而是在制度允許的範圍內，以負責任的態度積極介入、補位，而非置身事外。

未來如經主管機關評估有進一步安置或協助需求，茶聚將秉持「以動物最佳利益為優先」之原則，審慎配合。

感謝社會大眾對動物保護議題的關注與監督。茶聚將持續以實際行動，回應品牌應承擔的社會責任。

特此說明。

茶聚加盟總部 吳致宏 總經理」

