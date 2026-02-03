柯大堡因草爺迷上四驅車 女兒也入坑悟出大道理

柯大堡迷上四驅車。（圖／三川娛樂提供）

柯大堡聯手草爺策畫第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，讓春節走春不只有拜拜，更多了一項前所未見的熱血活動，柯大堡笑說自己完全是被草爺推入坑，去年11月兩人在澎湖工作時碰面，草爺送了他一台86四驅車，「那天晚上我在飯店組車組到凌晨，拆馬達、繞線、裝導輪，突然發現那個專注感，跟我在寫歌的時候一模一樣。」

在草爺的帶領下，柯大堡逐步深入四驅車世界，也不知不覺把這項興趣帶進家庭，「現在家裡組好的車快20台，女兒嘎逼有4台，我老婆也有1台，最貴一台大概1萬塊，加上工具跟設備，全部加起來差不多快20萬。」草爺則是在去年7月拍攝YouTube節目時正式接觸四驅車，短時間內迅速投入研究與比賽，累積近 30 台車款，從入門到專業等級皆有涉獵，也首度前往廣州體驗大型四驅車賽事。

柯大堡帶著女兒一起比賽。（圖／三川娛樂提供）

最讓柯大堡意外的是，現在的小朋友對四驅車這種「真實會跑」的玩具還是超級著迷，有次帶女兒比賽，她居然說：「爸爸，我們要穩定，不是要比快。」 這讓柯大堡很有感觸，「與其丟一台 iPad 或手機讓孩子『3C 育兒』，不如陪他鎖螺絲、想辦法解決軌道難關，這種親子互動真的有價值多了。」

為了替活動注入完整的靈魂，許久沒有寫華語歌的柯大堡也親自創作主題曲〈瘋狂四驅〉，只花4天從創作到製作一氣呵成，柯大堡笑說：「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」這次和草爺聯手打造第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，將於春節初四、初五桃園護國宮登場，結合四驅車競技、親子互動與太子爺信仰，為春節走春提供嶄新的文化選項。

