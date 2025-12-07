柯大堡梭哈百萬存款還賣掉0050！只為辦音樂節 「相信祂所有安排」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

最靠杯音樂節—「信徒文化季」慶贊艋舺青山王，將於12月9日在剝皮寮歷史街區登場。今年以「溫暖首都圈170年的鐵漢柔情」為題，為今年艋舺青山王祭揭開第一日暗訪序幕，有別於過往廟會拚場的陣勢，由柯大堡領銜祭出7組女力創作人，以柔輔剛，跨世代女力音樂人輪番上陣，獻上屬於女性的創作能量與都市信仰溫度，也呼應供奉於青山宮的兩位青山夫人（顯慶妃與慶安妃）。

信徒文化季依舊照常舉辦。（圖／信徒文化季提供）

從最初柯大堡承諾「路過就進來點香問安」、補庫就隨緣報名，到後來得知青山王喜歡的飲料祕方，有好消息就捧著飲料去見祂，再到緣分牽引籌辦舞台演出，籌備途中的考驗也隨之降臨，11月原先的贊助與資源突遭變故，計畫幾乎全數歸零，發出去的工作變成壓在心上的巨石，他原先打算把活動取消，但當他回宮稟告取消時——第一杯就蓋，再問是否要繼續舉辦——連三聖杯，再問開銷是否要自己扛——又是連三聖杯，最後三聖杯則是青山王應允「吾挺你」。

廣告 廣告

柯大堡自掏腰包舉行信徒文化季。（圖／信徒文化季提供）

9個聖杯拍在心上，讓柯大堡笑著說：「好啦！祢如果都這麼說了，我就清空所有存款、0050賣到穿空，相信祢所有安排！」於是「信徒文化季」慶贊艋舺青山王，柯大堡斥資百萬以最純粹的音樂回禮神恩，或許沒有豪華舞台，卻有真心、香火與神明默默相挺的勇氣。而演出陣容包含原子邦妮 Astro Bunny、卜星慧、Pia 吳蓓雅、范宸菲、桃子A1J＋滴燙Ｄiiton、李昀陵、鳳鳴齋／法比，以及活動發起人的柯大堡。

更多FTNN新聞網報導

町田啓太「UMA狗馬」薄荷綠色有原因 《10Dance》若無續集卡車抗議自告奮勇當司機

「最帥喬峰」道別幕前！ 黃日華宣布退出演藝圈：不再接拍任何作品

男團成員拍戲被導演「罵到哭」！強烈方式逼出哭戲 學會赤裸面對情緒

