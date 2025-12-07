柯家搜出「標15萬包」網嘴1事！陳佩琪反擊：問過阿北

政治中心／綜合報導

自前台北市長柯文哲以7000萬元交保、離開看守所後，愛妻陳佩琪除了透過臉書貼文，更新阿北在家中的瑣碎日常外，不時也忍不住談及自家住所2024年遭大搜索情形，趁機表達對檢方的不滿。日前再度提及檢廉當時從柯家搜出的女用皮包，引發大批網友圍觀熱議；她今（7）日一早上傳最新貼文，除了分享夫妻二人在餐桌前爆發唇舌激戰的橋段外，也在留言區加碼分享「愛買包女常識」。對於有網友開嘴她「鱷魚皮、鴕鳥皮分不清」，陳佩琪出言反擊：「找阿北問過了！」。

柯文哲的愛妻陳佩琪過去曾發文談及去（2024）年8月30日自家遭大搜索的情形，她當時以「我這輩子直到進棺材的一刻都不會忘記…」來形容當下場景，她回憶，當時數十人塞滿家中，檢廉在家裡四處翻找。對於檢廉當時搜出多顆「標價8萬、10萬」的包包，陳佩琪當時就解釋，實際是只花兩三千元，就能從東門市場購入的鱷魚壓紋皮包，她還坦言，這些包是為了陪先生出席一些市長期間的重要場合而準備的，更透露自己有太愛收東西的毛病，「連十幾年前皮包的標誌徽章都還留著」。

陳佩琪今年7月曾發文提及，檢廉當時在住家搜出多顆「標價8萬、10萬」的包包。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪12月5日再度發文加碼公開更多內幕，提及自己曾因背一款真皮包包被嗆「這麼有錢喔？能買這種包啊？」，對此她再度反擊說：「上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！」。此外，陳佩琪還在貼文中還提到，這款包包是在2014年購入，透露當時柯文哲還沒當選台北市長，而「這顆包」也因多年沒用而泛出黑斑。

陳佩琪附上標價八萬、十萬，但實際只花兩三千元，就能從東門市場購入的鱷魚壓紋皮包。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





豈料，這番話遭網友開嘴：「您能唸到台大畢業，是無法有常識分辨什麼是『鱷魚皮』什麼是『鴕鳥皮』嗎？」，網友接著還糾正說「那是『仿鴕鳥皮的壓紋』不是『黑斑』， 如果您看過家禽類的皮革吧～至少雞皮鴨皮看過吧...」。對於網友的酸言酸語，陳佩琪不甘示弱回嗆：「這位應是動物學專家、 或是賣包包的盤商」，並趁機詢問對方：「若黑斑是壓紋來的， 怎起初沒有、後來才出現？」。

陳佩琪最後進一步透露，真的拿著冒出「黑斑」的包，去找住家附近的修鞋阿北問過，對方解釋「是老皮染色退色了，沒法補救了」，阿北還貼心提醒陳佩琪再補染料很貴且會有色差，叫她姑且用著，受不了就丟了。

陳佩琪超愛鱷魚紋皮包，這顆「黑掉」拿去問阿北，遭回：「受不了就丟掉」。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





