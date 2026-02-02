柯建銘、蔡其昌上演總召之爭 吳思瑤妙回：兩個都是the best

民進黨立委吳思瑤大讚，柯建銘和蔡其昌都是the best，民進黨團會在2人之中選出「the best of the best」。（圖／李智為攝）

立法院第11屆第5會期今天（2日）正式展開，外界關注民進黨團三長改選，總召部分，除現任總召柯建銘爭取連任，立委蔡其昌也有意挑戰，另外書記長則有現任副幹事長范雲1人登記參選。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤上午受訪時表示，柯建銘如果總召連任是tne best，蔡其昌是另一個the best民進黨團會在2人之中，選出一個「the best of the best」。

民進黨立院黨團幹部三長改選啟動，截至1月30日登記截止，除現任總召柯建銘登記總召拚連任外，立委蔡其昌日前也表態有意爭取；幹事長則無人登記，至於書記長，則有現任副幹事長范雲悄悄登記。

廣告 廣告

針對黨團幹部改選，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪表示，在正式開議前，民進黨團都可以好好思考，如何產生未來黨團幹部。柯建銘是國會百科全書，最嫻熟議事，也最具國會經驗，如果柯連任總召是the best；蔡其昌曾任立法院副院長，同樣具備深厚議事歷練，是另一個the best。

吳思瑤說，民進黨團會在2個the best中，選出一個「the best of the best」，大家都深感期待，還有一些時間，大家可以多多思考。她也相信，不論未來黨團新三長如何組成，民進黨團51戰隊都是「teamwork」，不會像國民黨團完全只服膺於傅崐萁一人路線的「kingwork」，民進黨團向來重視民主和集體決策，一定會作為國會最民主的黨團。



回到原文

更多鏡報報導

白委李貞秀陷國籍爭議！綠營批表格30秒就能下載 陳智菡曝：她已放棄中國籍

新會期可望綠白合？民眾黨新科立委發聲了：開大門走大路

立院藍白強闖「顏寬恒條款、中天條款」 賴清德無奈：希望全國民眾評評理

金晨車禍滿臉是血「毀容」急送醫！認了臉部動手術 網挖出道14年「鼻子進化史」