即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民眾黨前主席柯文哲先前不僅拜會立法院朝野黨團，還單獨與民進黨立法院黨團總召柯建銘會面約15分鐘，希望推動《人工生殖法》修正草案，進一步協助不分區白委陳昭姿完成「代理孕母」入法的目標。對此，立法院衛環委員會今（8）日排審該案時，柯建銘也到場出席；被問及是否有下令要求該案今日送出委員會，他的回應也隨之曝光。

柯文哲今年（2026）1月2日單獨拜會柯建銘15分鐘後，兩人皆接受媒體聯訪；柯文哲坦言，今天是為了陳昭姿的法案拜託柯建銘，因立法院的法案要過一定要老柯同意，才找老柯幫忙。

當時柯建銘則強調，《人工生殖法》有行政院版本，而民進黨黨團有自己的立場，但今天比較重要的是先拜託總預算案要通過；柯文哲則馬上說「這要馬上處理」。

如今，立法院衛環委員會今日上午排審《人工生殖法》時，柯建銘也到場簽到出席，記者便上前問「總召您是有下令今天可以出委員會嗎？」，但柯建銘並未回答問題，就直接進入衛環委員會的會議室，相關畫面也隨之曝光。

原文出處：快新聞／柯建銘下令出委？親赴盯立院排審《人工生殖法》修法 本人反應曝光

