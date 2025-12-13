柯建銘下台換綠白合作？黃國昌這樣回應

▲綠營施政施政不利，民進黨立院黨團總召柯建銘成為頭號戰犯。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 賴清德政府2024年520上台以來受制於朝小野大局面，在立法院法案攻防上連吃敗仗，今年推動大罷免大失敗，創下32：0的成績，罷免藍營立委與新竹市長高虹安都失敗。民進黨立院黨團總召柯建銘成為頭號戰犯，傳出民進黨打算換掉柯建銘，當作綠白合作的契機。對此，民眾黨主席黃國昌今（13）日回應表示，請賴清德總統省省吧，不要用換人掩蓋施政的無能。

黃國昌今日在中央黨部受訪表示，民進黨透過不具名的放話，說要以換掉柯建銘，作為跟民眾黨溝通的代價籌碼或者是條件，「我必須要說請民進黨省省吧，這一種廉價的政治放話，只是用無用的手段，掩飾自己的無能」。

黃國昌說，3個禮拜以前，他已經收到民進黨接下來要透過媒體放出這種話，進行政治操作的風聲了，3個禮拜以前，民眾黨就已經聽到這樣子的消息了，「請容我嚴正地告訴台灣社會，台灣民眾黨不會介入他黨的事務，賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，那是民進黨的家務事，透過這樣子的方式，只是掩飾賴清德只會用無用的手段，掩飾自己的無能」。

黃國昌表示，與其繼續玩這一種古老時代宮廷政治的計量，還是再一次的誠懇呼籲賴清德，第一，請你遵守法律，第二，請你公正執法，第三，如果真的有溝通的誠意，那開大門走大路，與在野黨領袖公開對談，好好的告訴台灣人民，為什麼你賴清德可以不守法，其他的人民是不是也可以不守法？還是台灣現在已經變成了一個獨裁特權的國家，不守法的特權只有賴清德有，只有民進黨有。

黃國昌說，賴清德跟柯建銘目前水火不容，相信各位媒體朋友回立法院問問就知道了，賴清德要換掉柯建銘這件事情，「我再說一次，那是民進黨自己的家務事，台灣民眾黨不會有介入」。至於有沒有民進黨的人來接觸，「黃國昌在這邊公開的跟你講沒有」，如果有，那就請記者公開人事時地物，民進黨派過誰跟民眾黨的什麼人，做了這樣這樣子的接觸，如果舉不出這樣子的事證，那就請停止配合民進黨放話進行表演政治。

