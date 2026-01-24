柯建銘不知所進退？藍委預言：下會期還是他在指揮

民進黨立法院黨團總召柯建銘先前傳出在大罷免潮後恐面臨黨內改組壓力，但他於23日明確表態，將登記參選下個會期的總召。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥對此分析，總統賴清德雖然曾多次表達希望黨團改組的意願，但最終恐因現實政治考量，讓柯建銘繼續掌舵黨團。

柯建銘日前曾公開透露，待本屆立委任期結束後將離開立法院，當時對於是否爭取卸任前的總召職務並未鬆口。不過，隨著新會期即將展開，柯建銘昨日強調，自己確定會前往登記參選下個會期的黨團總召一職，展現續留領導核心的意願，也讓先前的改組傳聞暫時平息。

針對柯建銘的動向，國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今（24）日受訪時指出，他評估柯建銘不僅下個會期，甚至整屆立委任期繼續連任總召的機率都相當高。林沛祥認為，若民進黨團缺乏柯建銘運籌帷幄，議事攻防的犀利度恐會下降，柯建銘若能繼續擔任總召，對在野黨而言反而是極大的利空。

談及總統賴清德與柯建銘之間的互動關係，林沛祥進一步分析，儘管外界對於兩人之間的情分與恩怨多有揣測，且賴總統曾傳出希望黨團改組的聲音，但在現實政治局勢的考量下，賴清德極有可能會選擇妥協，接受柯建銘繼續連任總召的結果，以維持黨團運作的穩定性。

林沛祥也觀察到民進黨內部的氣氛，指出目前黨內似乎沒有其他人選表態有意願挑戰柯建銘的地位。因此他預測，在下一個立法院會期中，依然會看到柯建銘站在民進黨團的最前線，繼續扮演指揮若定的角色，主導民進黨在國會的攻防策略。

