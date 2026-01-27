柯建銘再拚總召！羅旺哲曝3點揭最新底氣：黨內高層頭大
民進黨立院黨團啟動黨團幹部改選作業，現任總召柯建銘23日表態將爭取連任後，引發議論。媒體人羅旺哲認為，有3件事讓老柯有了底氣，並直言民進黨如今解決不了老柯，將是黨內高層最頭大的問題。
民進黨去年大罷免大失敗後，黨內檢討聲浪不斷，柯建銘被點名是最大戰犯，不過如今卻滿血復活。羅旺哲昨（26）日在政論節目《57爆新聞》中指出，有3件事給老柯底氣。首先，目前民進黨已經沒有人談罷免，自然也沒有人究責老柯是戰犯；2、民進黨台南市長初選，由陳亭妃出線，也給老柯底氣，因去年大罷免大失敗後，林俊憲開砲黨團應該做總檢討，郭國文也稱老柯假傳聖旨，都是賴系，不過隨著林俊憲輸掉初選，還有什麼臉去逼供老柯？3、老柯搭上柯文哲，會讓外界認為立院僵局唯一可以跟藍白搭橋的人就是老柯。
針對民進黨立委王世堅日前表態希望老柯能夠交棒，讓年輕這一輩的委員來接棒，更透露身兼民進黨主席的總統賴清德已多次懇請柯建銘知所進退，羅旺哲認為，這番話恐讓外界認為賴管不動老柯，老柯把賴的話當耳邊風。
綜上所述，羅旺哲認為，民進黨如今解決不了柯建銘，才是目前黨內高層最頭大的問題。
面對柯建銘有意再拚總召，綠營中呼聲最高的立委蔡其昌日前表示，柯建銘是黨內重要資產，而自己也有聽見很多要他承擔的聲音，強調要讓他再想一想，再回覆大家。
