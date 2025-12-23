柯建銘再掀罷免討論度！林濁水曝台灣困境：藍綠這邏輯「政局那能不亂」

經歷726、823罷免失敗後的民進黨聲勢受到重創，作為發起人之一的民進黨團總召柯建銘，近日則是首度鬆口、還原整個運動的來龍去脈；柯建銘強調，做這個事情（罷免）不可能獨斷，因此除了是謀定而後動之外，每周三也都會跟總統賴清德開會、報告，跟黨團開會也有獲得大家的贊成，掀起熱烈討論。前立委林濁水直言，台灣有國民黨的前現代幫派邏輯，再有民進黨依前現代的邏輯行事，「政局那能不亂？」

林濁水透過臉書直言，中央大學助理教授鄭揚宜在《鏡報》的論述沒有錯，國民黨因為依的是前現代幫派邏輯行事，才推出一連串匪夷所思的法案；不過林濁水也指出，民進黨雖不是幫派，但是也依一個「前現代」的邏輯行事。

「台灣當前的困境是朝野各黨行事邏輯是現代，前現代各種邏輯一體混用」，林濁水坦言，罷免國會議員的制度已經在西方國家消失200年了，反觀台灣仍在大罷特罷；林濁水不禁感慨，時序全都大錯亂，「政局那能不亂」。

《鏡報》刊出鄭揚宜教授以「中國國民黨的前現代幫派邏輯」為題的文章，拋出國民黨不是現代社會的民主政黨，而是一群「前現代社會的幫派團夥」的主張，掀起熱烈討論。至於柯建銘稱罷免議題都有跟賴清德開會一事，民進黨發言人吳崢回應，府院黨每周三的例行溝通會議討論非常廣泛，並非針對特定議題，具體內容與實情恐存有落差。

