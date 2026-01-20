柯建銘出席趙少康新書發表會 主動問「和解大咖啡何時續杯」

前中廣董事長趙少康發行新書，今（20）日在立法院舉行新書發表會，包括立法院長韓國瑜在內多名政壇大咖都到場致意。民進黨團總召柯建銘致詞時提及，當年趙少康與時任民進黨主席施明德喝「大和解咖啡」一事，並詢問「什麼時候大和解咖啡續杯比較重要」，趙少康笑答，如果有機會他很願意，三黨再一起喝大和解咖啡。

柯建銘出席趙少康新書發表會。（圖／中天新聞）

柯建銘致詞說，前幾天趙少康傳簡訊邀請出席，他只回答OK，但他知道今天來一定是「萬藍叢中一點綠」。柯建銘表示，他和韓國瑜、趙少康都是1993年的同事，那時候他與韓還是菜鳥，趙已是第三屆立委，算是他和韓國瑜的政治前輩。他說，趙少康一生精彩，是台灣有史以來壽命最長的政治金童，看盡春花秋月，可以說台灣過往歷史在他眼中走過，此時此刻他只想問「什麼時候大和解咖啡續杯比較重要」，是非成敗轉頭空，古今多少事，盡付笑談中，我們這個年紀，身體健康才是最重要的，語畢獲得滿堂喝采。

趙少康談及當年和解大咖啡。（圖／中天新聞）

趙少康表示，當年的大和解咖啡就在立法院群賢樓二樓喝的，今天有不同黨派領袖在場，希望朝野能更和諧，和解咖啡續杯，對台灣、對中華民國是好事，政治不需要一直對抗。現場除了藍營人士，包括考試院前院長關中、行政院前秘書長薛香川、台北市前市長郝龍斌，以及多位藍營立委、議員到場外，眾人也一同手牽手合影留念，營造大和解氛圍。

國民黨團總召傅崐萁也提到，朝野本來就應該和解，大家同心協力守護國家，看到趙少康行俠仗義，沒有私心，就是為了國家，成為和解咖啡的推手真的很感動。民眾黨主席黃國昌說，30年前趙少康和施明德有氣度、胸襟和視野，為台灣坐下來，跨越彼此歧見，幫當時混濁的台灣政壇打出新的道路，雖然他沒有身歷其境，但百分百能體會倆人當初扛住壓力，為的不是個人，希望幫國家開創新的道路。黃國昌表示，在30年後的台灣，可以帶來很多省思，書中也提到，賴總統曾邀韓國瑜到總統府喝咖啡，有沒有心做成事，最後的結果大家都瞭然於胸。

