柯建銘出現對手！傳賴總統勸進選民進黨團總召 蔡其昌表態了

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨立院黨團幹部即將改選，現任黨團總召柯建銘先登記參選總召，不過同黨立委、中職會長蔡其昌昨（29）日表態，在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記參選，消息一出受到各界高度關注，外界更好奇是否是身兼總統的民進黨主席賴清德有所勸進。對此，蔡其昌今（30）日上午受訪回應了！

賴系與非賴系對決？昨登記參選黨團總召 蔡其昌回應了

蔡其昌今日上午受訪，就昨日表態登記參選總召一事，他表示，就黨團每一年都一樣會發放意願調查表，他昨天已經把意願調查表送出去。



針對是否總統賴清德有勸進，蔡其昌則回應，沒有被勸進，就是黨內很多前輩給很多鼓勵、期許，而黨內的同志也希望他能多一點承擔，「總統有一次很偶然機會，也跟我表示希望在立法院可以多多幫忙」。

記者提問，若擔任總召是否會因還有中職會長身分恐分身乏術？蔡其昌說，就算他當5年聯盟會長是不需要上班，聯盟會長也沒有薪水可以領，只在重大事項需要出席，或者重大事務的決定、開會，他則必須主持。

同時，蔡其昌說，國家隊運作本來就有一套很完整的制度，也有很多優秀幹部在協助，基本上不會產生很嚴重的衝突；第二，黨團運作本來的方法就很多，總召、幹事長、書記長各要扮演什麼樣的角色，也會隨著每一次組合的不同有所調整，「對我來講，會比較辛苦，但不至於到產生很大的衝突」。

另，蔡其昌也說，意願調查表結束後，不管總召、幹事長、書記長如果有多人登記，程序上會進行協調，因此還有一段時間，大家不用太急。

就外界解讀這次登記是賴系與非賴系的對決，蔡其昌則喊「沒有這個問題」，他跟柯建銘感情也不錯，過去柯建銘擔任總召，而他擔任幹事長，兩人都配合很好，「我也多次表達柯總召是黨內不可多得的人才」。

快新聞／賴總統勸進選民進黨團總召？蔡其昌表態了

民進黨立委、中職會長蔡其昌。（圖／民視新聞）

蔡其昌稱讚，過去柯建銘奉獻給立法院黨團及民進黨，相信柯建銘的努力大家都有看到，每一個階段都必須有人出來承擔，民主政治與政黨政治得以持續往下走，都是必然的過程，「對我來講，柯總召是民進黨過去貢獻非常多的人物，也是我們尊敬的前輩，不管怎樣選完大家還是一起運作，這是內部的程序與不同階段的工作分配」。

協商未果會參選到底？蔡其昌：先協商再說

蔡其昌也說，那只是意願調查表而已，過去慣例是交意願表後大家會開始聊；他也談到，自己想很久，因為這裡面也很多個人因素，以及作為一個民進黨政治工作者該承擔的事，雖然中間有些拉扯，最後想完的結果認為這是一個使命，「必然要走的承擔，所以我就毅然決然地接受」。

記者也問，若協商沒結果會堅持選嗎？蔡其昌則回應，先協商再說，還有一段時間。

就同黨立委王世堅稱柯建銘風格太極端，蔡其昌則強調，民進黨是很多元、大鳴大放的政黨，所以每個委員都有自己的主張、想法、獨到見解，其實這也是民進黨的傳統，而王世堅是優秀的黨內同志，對方有自己的想法也很正常。

最後，蔡其昌也強調，但黨最終還是要透過黨團會議討論決定方向，所以未來程序一定是按照這樣的方式處理，「多溝通是一定要的，溝通就是民主政治的精髓，多多討論、多多溝通、多一點善意、多一點理解，我相信是未來不論誰當總召，在朝野協商必要的作為」。

