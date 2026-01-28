柯建銘別想連任？郭正亮預測下任民進黨總召是「他」：完全是賴清德意志

民進黨立院黨團已啟動黨團幹部改選作業，除了現任總召柯建銘23日表態將爭取連任外，民進黨立委蔡其昌接棒的呼聲也很高。對此，前立委郭正亮預測，下任總召應該是蔡其昌，但他直言，不認為蔡其昌能勝任總召一職，這是因為目前民進黨沒有人更適合，才會要他出來。

郭正亮今（28）日在節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨下任總召將是蔡其昌，但很明顯是總統身兼民進黨主席賴清德指定，若屆時柯建銘還能拿到10票，場面會很難看。郭正亮提到，「現在當總召也沒什麼用，柯建銘青鳥東路那個房子已經多久沒看到黑頭車了，沒人要找他了，為什麼柯建銘還硬要搞一次，可見他跟賴清德的心結很重。」

郭正亮坦言，即便蔡其昌擔任總召，也難以壓制目前的局面，因為總召要做很多事。郭正亮表示，國民黨團總召傅崐萁就是有這個本事，「國民黨如果找其他人當總召，我也看不出有誰做得到。那柯建銘是非常知道每個立委需要什麼，這需要投入很多時間了解。蔡其昌要當總召，那完全是賴清德的意志。」

​郭正亮坦言，即便蔡其昌（見圖）擔任總召，也難以壓制目前的局面，因為總召要做很多事。（資料照，顏麟宇攝）

郭正亮認為，民進黨本來有機會接班的人都沒有當立委，包括陳明文、蘇嘉全、徐國勇以及管碧玲等人，才會陷入空窗期，他並不認為蔡其昌能做好總召的位置，是因為民進黨目前沒有人適合，才會要他出來，如果賴清德堅持，有些人還是會把票投給蔡其昌。

主持人提問，如果換了蔡其昌會有什麼影響？郭正亮回應，「（總召一職）更沒有功能，我坦白說，不認為蔡其昌的能力有超過吳思瑤，你覺得吳思瑤適合嗎？就是這個意思。就是一些斷層滿明顯的。」郭正亮強調，國民黨資深的還有好幾個，可是坦白說沒有一個人能做到傅崐萁這個程度，就現狀來講，尤其是要發揮在野黨幹到底的力量，只有傅崐萁做得到。

