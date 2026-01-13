柯建銘協商遲到！韓國瑜意外曝「年輕綽號」

▲民進黨團總召柯建銘遲到，立法院長韓國瑜酸，動作越來越慢。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 立法院長韓國瑜今（13）日召集朝野協商，討論《國軍老舊眷村改建條例》修正草案等議題，不過民眾黨團總召黃國昌出國，國民黨團總召傅崐萁有事，兩人都未出席，民進黨團總召柯建銘較晚到場，韓國瑜原本要先開會，見柯建銘到場，就先請柯就坐，但又酸了一句，「你年輕的時候外號叫草上飛，現在動作越來越慢了。」

韓國瑜去年12月主持協商，首度參與協商的運動部長李洋，因現場人數太多，來不及進會議室，韓國瑜也酸他，「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓國瑜陪同發「馬上幸福」春聯 力讚江啟臣表現出色：台中人驕傲

影／柯文哲為「代理孕母合法」拜會 韓國瑜親送春聯「馬上幸福」

韓國瑜「馬上幸福」春聯曝光！盼在新的一年 社會各界能穩健前行