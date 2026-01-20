柯建銘問何時續杯「大和解咖啡」爆掌聲 趙少康：找機會3黨一起





前中廣董事長趙少康今天（20日）舉辦新書發表會，受邀出席的民進黨團總召柯建銘致詞時打趣表示，自己知道今天來一定是「萬藍叢中一點綠」，而他只想問「什麼時候大和解咖啡續杯？」語畢獲得滿堂喝采。趙少康也回應，若有機會，他願意找藍綠白3黨一起喝大和解咖啡，這對台灣、中華民國是好事，不希望看到政治一直對抗。

趙少康今天上午在立法院舉辦新書發表會，除柯建銘外，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等人也都到場，眾人一同手牽手合影留念，營造大和解氛圍。

韓國瑜致詞表示，當年「政治金童」趙少康掀起旋風，跟前民進黨主席施明德喝大和解咖啡，造成政壇多大的震撼，認為趙少康開創太多不可思議的先河，值得後輩學習。

柯建銘接著提到，自己和韓國瑜、趙少康是1993年的同事，那時候他與韓還是菜鳥，趙已經是第3屆立委的政治前輩，「是台灣有史以來壽命最長的政治金童」。接著柯話鋒一轉，表示：「此時此刻我只想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯比較重要？」語畢博得滿堂喝采。柯建銘也說，是非成敗轉頭空，古今多少事，都付笑談中。他們這年紀，身體健康最重要。

黃國昌表示，30年前的大和解咖啡，在30年後帶來很多啟示與省思，趙少康的新書提到，總統賴清德曾邀韓國瑜到總統府，試圖要喝大和解咖啡，「但有沒有那個心、做成那樣的事，看最後的結果大家都了然於胸。」傅崐萁則再喊話，認為朝野本來就應該要和解，同心協力、守護國家才對。

最後，趙少康表示，大家都提到大和解咖啡，如果有機會他很願意，找大家一起、3黨一起再喝個大和解咖啡，這對台灣、中華民國是好事，不希望看到政治一直這樣對抗。（責任編輯：卓琦）

