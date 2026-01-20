柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？趙少康：願擔任媒婆聚集各黨派

趙少康今（20日）於立院舉辦新書發表會，朝野政壇人士皆出席力挺，展現和諧氣氛。民進黨立院黨團總召柯建銘（左）更在會上一度詢問「大和解咖啡何時續杯」。（圖／李智為攝）

中廣前董事長趙少康推出新書「七十少年：趙少康的時代現場」，今（20日）於立院舉辦發表會，朝野政壇人士皆出席力挺，展現和諧氣氛。民進黨立院黨團總召柯建銘更在會上一度詢問「大和解咖啡何時續杯」，趙少康也表示自己不願看到政治一直對立，願擔起媒婆角色，氣氛相當融洽。

前民進黨主席施明德1995年時，拋出「大和解咖啡」構想，與當時同為在野的新黨合作；施明德當時與曾擔任新黨全國委員會召集人的趙少康等人，在立法院咖啡廳喝咖啡，引發政壇熱議。

趙少康今於立院舉辦新書發表會，現場出席人士跨越黨派，包含立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團總召傅崐萁、前考試院長關中。

韓國瑜致詞時說，趙少康當年是「政治金童」，掀起全台灣政壇的政治炫風，「飛象過河」般地與施明德喝大和解咖啡，造成台灣政壇極大的震撼，而柯建銘也親身經歷。「趙少康開創太多台灣民主不可思議的先河，實在值得後輩學習、效仿」。

韓國瑜致詞時說，趙少康當年是「政治金童」，掀起全台灣政壇的政治炫風。（圖／李智為攝）

黃國昌也說，自己身為政壇後輩，看了這本書感觸很深。30年前趙少康與施明德有那個氣度、胸襟及視野，為了台灣、為了國家坐下來，跨越彼此政治歧見，想幫當時混濁的台灣政壇打出新的道路。

黃國昌指出，他雖然沒有身歷其境，但他百分之百可以體會、了解，趙少康、施明德當初所扛住的壓力，為的不是個人，也非一黨一派之私，而是希望幫國家開創新道路。

黃國昌直言，30年前的大和解咖啡，在30年後的台灣看來，帶來很多啟示跟省思。且趙少康的新書提到，總統賴清德曾邀韓國瑜到總統府，試圖要喝大和解咖啡，但有沒有那個心促成，看最後的結果，大家都了然於胸。

黃國昌直言，30年前的大和解咖啡，在30年後的台灣看來，帶來很多啟示跟省思。（圖／李智為攝）

柯建銘表示，他前幾天獲邀參加簽書會，只回了「OK」，但他也知道，今天一定是「萬藍叢中一點綠」，此話一出，讓現場爆出笑聲。他說，自己和韓國瑜、趙少康都是1993年的同事，那時候趙少康已經是3屆立委，所以是政治前輩，現場再度爆出掌聲。

柯建銘說，趙少康一生精采，是台灣有史以來壽命最長的政治金童，尤其他看盡春花秋月，可以說是看遍台灣過往歷史。所以此時此刻只想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯？這比較重要。

柯建銘隨後說，「是非成敗轉頭空，古今多少事，都付笑談中；我們這年紀，身體健康最重要」。柯致詞結束，讓韓國瑜打趣說道，有沒有發現今天柯建銘講話咬字特別清楚，「他是用感情在表述」。

趙少康表示，聽到柯建銘、黃國昌等人都提到大和解咖啡，如果有機會，他很願意找三黨再喝大和解咖啡。（圖／李智為攝）

傅崐萁也說，當時陳文茜與施明德全力推動大和解，也看到趙少康的身影，大家一起投入，「朝野本來就應該要和解，大家一起同心協力、守護國家才對」。趙少康表示，聽到柯建銘、黃國昌等人都提到大和解咖啡，如果有機會，他很願意找三黨再喝大和解咖啡，對台灣、中華民國是好事，也不希望看到政治這樣一直對立。

趙少康會後受訪時談及大和解咖啡，稱自己沒有實際從事政治工作，媒體人立場較為超然，若大家都願意，他願意擔任媒婆角色，把各黨派聚在一起。大家互讓一步，朝野就能和諧，特別是執政的民進黨主席賴清德手握行政資源，也應該讓一步，許多法案政策就能推動。



