柯建銘喊和解咖啡！邱毅示警：別隨之起舞

▲中廣前董事長趙少康20日舉辦新書發表會，受邀出席的民進黨團總召柯建銘問，何時大和解咖啡續杯？趙少康回應說，如果有機會，他願意找3黨一起喝大和解咖啡，希望朝野別再對立。（圖／NOWNEWS記者吳翊緁）

[NOWnews今日新聞] 中廣前董事長趙少康20日舉辦新書發表會，受邀出席的民進黨團總召柯建銘問，何時大和解咖啡續杯？趙少康回應說，如果有機會，他願意找3黨一起喝大和解咖啡，希望朝野別再對立。對此前立委邱毅說，現在已沒有朝野和解的空間，趙少康的和解咖啡篤定是走味的劣品。

邱毅說，總統賴清德根本不要朝野和解，賴只要在野黨跪伏在地徹底投降，在野黨若有和解的愚蠢念頭，不是太笨，就是另有圖謀。想朝野和解，就是消磨鬥志的退縮，最後只有被殲滅的命運，「多多學習（前立委）蔡正元的硬氣，少隨著趙少康的和解咖啡起舞。」

廣告 廣告

此外，立法院發動彈劾賴清德，日前舉行審查會，國民黨立委徐巧芯酸，到場幫賴清德辯護的人也很少。邱毅也說，民進黨全員龜縮，議場內只剩下兩個賴清德人形立牌，藍白立委大聲疾呼，細數賴清德的罪狀。

邱毅說，「這不像是我熟悉的民進黨，上世紀九十年代的民進黨充滿狼性，搶佔各種吸引民心的議題，既能在議會裡熱血論政，又能在街頭衝鋒拼搏，完全不怕被抓坐黑牢的風險。現在的民進黨完全變了，個個成了形容猥瑣的小人。他們養了一堆廢物青鳥綠蛆，成天只能在網上造謠抹黑，結合綠媒綠嘴專幹不入流的勾當。」

至於行政院長卓榮泰喊話辯論總預算，邱毅說，他聽了還給卓榮泰大大的讚，以為過去的民進黨又回來了。對國民黨而言，這可是份天上掉下來的禮物，沒想到國民黨要應戰，民進黨又龜縮了。民進黨大概只剩下造謠抹黑的本領了，現在民眾黨立委黃國昌成為風暴中心，民進黨把些芝麻綠豆小事大作文章，還輪番上陣到北檢去告發黃國昌洩密，想把黃國昌捲入違反國安法的司法陷阱。

邱毅說，不過黃國昌挺沉得住氣，出身綠營，熟悉民進黨的鬥爭手法，知道這是民進黨擅長的「無中生有」，就等著你隨他們起舞，就等著你被激怒犯了錯。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔡正元被判3年半定讞將入獄 好友邱毅：做了馬英九的司法防火牆

賴瑞隆更多醜聞將曝光？邱毅：選區內被控弊端多 選民不滿架子大

鄭麗文嗆陳方隅太無腦！邱毅補刀酸：青鳥已被洗腦固化 很難改變