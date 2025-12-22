柯建銘喊大罷免每周跟賴清德開會報告 民進黨：細節跟實情有落差

前總統陳水扁21日專訪民進黨立院黨團總召柯建銘，柯建銘談到大罷免表示，自己並未獨斷專行、擅作主張，每一步都有和總統賴清德報告，謀定而後動。對此，民進黨發言人吳崢今表示，有一些具體的細節內容跟實情有點落差。

吳崢今天（22日）表示，府院黨每周三都有例行溝通會議，柯總召可能提到是這個部分。府院黨平台溝通會議，各個單位針對自己業務與當前情勢彙整報告，其實這個會議行之有年，按往例持續召開，協助執政溝通資訊對齊，其實這平台上面討論事情非常廣泛，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，所以討論廣泛非單純針對特定議題。

吳崢強調，大罷免過後，大家可看到包含總統發表相關談話、行政院近期相關人事改組、黨部相關人事改組等，所以府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進、及承擔相關政治責任，不必要再糾結過去的枝微末節和細節。

至於柯建銘談到大罷免期間和賴清德的互動過程，吳崢認為裡面有一些具體的細節內容跟實情有點落差，但整個執政黨已經針對大罷免後情勢做了明確的政治責任跟承擔，所以希望可以繼續向前看，特別是國防預算這部分上。

