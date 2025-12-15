柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一

柯建銘(左)認為閣揆沒有不副署的空間，林濁水嘆老柯到底是立院議事第一熟稔。（合成圖／陳君瑋攝、資料照）

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？

根據《自由時報》報導，在12日賴清德便當會，柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。51位綠委中有人主張，根據憲法第37條，閣揆的副署權並非憲政義務，因此不副署是合憲的途徑。也有綠委認為，不副署由閣揆扛起政治責任，避免基層公務員在面對藍白立委施壓時，被迫承擔不執行的壓力。不副署也有制衡機制，若在野黨不接受，可發起不信任投票倒閣，避免行政權獨大。

廣告 廣告

林濁水14日發文直呼：異哉！柯建銘主張「沒有不副署的空間」，超級鷹變身超級鴿，一朝被蛇咬，十年怕草繩？無論如何，柯總召雖然憲政素養亂七八糟，但是議事熟稔到底立法院第一！黨團恐怕問一下比較好？

林濁水15日又連續發文質疑：20個月來，政黨愈角力憲政亂象愈讓人摸不淸楚所以，不知將尹於胡底。行政院變成既挑戰立法院又挑戰總統，換句白話文說，現在當掌櫃的行政院左右開弓，向總統和國會兩個老闆一齊出手，然後掌櫃就贏了。憲政遊戲玩到這荒唐的地步，然後大家齊齊聲喚「我在護憲」？異哉！這樣亂到毫無理頭毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，要護到底捨不得修改？

藥師林士峰直言，玩了一輩子議事規則的柯建銘，反對行政院不副署立法院通過的法案。這是一條不應該跨越的紅線，行政院長不執行立法院通過的法案，這就是獨裁！網友留言「從今天起看一個人是不是青鳥的最好方法，就是看他會不會在那邊提倒閣」。

【看原文連結】