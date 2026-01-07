柯建銘喬「人工生殖法」明出委...綠委有異音

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋7日召開「政黨合作光明磊落，進步價值共同守護」記者會，盼包括《國安法》、《人工生殖法》都要透過充分討論釐清爭議、取得更多共識、減少爭議。（摘自民進黨團YT）

民眾黨前黨主席柯文哲上周為白委陳昭姿「人工生殖法」代孕解禁，親自到立院遊說藍綠立委，更與民進黨團總召柯建銘一對一碰面，而柯建銘也下令同黨的衛環委員會召委劉建國8日將《人工生殖法》送出委員會，結果引發部分綠委雜音。民進黨團7日為此召開記者會，黨團副幹事長范雲表示，包括《國安法》、《人工生殖法》得做到充分討論、凝聚委員會跟社會共識，最後透過充分討論釐清爭議、取得更多共識、減少爭議。

民進黨團7日上午召開「政黨合作光明磊落，進步價值共同守護」記者會。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，自從上周五柯文哲到立院拜會其他黨團，外界對於政黨合作有所期待，民進黨團認為各政黨間理念價值或許不同，但公共事務上仍有共同目標可以合作推進。

鍾佳濱提及，近期看見柯文哲的發言，似乎讓社會有些遐想，政黨合作是在公共政策討論上，但不能拿任何像「司法獨立」作為代價的交換條件，且柯文哲一直暗指，目前檯面上政治人物或享有免責權保護的立委，若未來受到司法追訴，是民進黨可控的事情，甚至指責執政當局有能力透過司法迫害不同意見者，這樣的發言超越一般社會大眾對台灣司法獨立認知，對司法獨立糟蹋非常不該，「希望未來在立院新開始之後，能光明磊落談政黨合作，共同守護進步價值」。

范雲指出，呼籲爭議法案一定要落實討論，台灣社會公民素養相當高，有能力在立院共同守護進步價值，今天內政委員會正在審查《國安法》，如何能具體落實法條文字嚴謹性、真正守護國家安全，而明天衛環委員會也要討論《人工生殖法》，進步科技如何守護婦女、兒童權益，這都是目前政黨間尚未有共識、會有不同委員會進行審查的內容。

范雲說，在這2個委員會中，不管是《國安法》或《人工生殖法》，呼籲做到充分討論、凝聚委員會跟社會共識，最後透過充分討論，有機會釐清爭議並取得更多共識，最後減少爭議。

范雲也以《青年基本法》、《外送員權益保障及外送平台管理法》為例，認為原本藍綠白有不同意見，但透過一次次協商、委員會討論，最後只留下一條到院會表決，「所有衝突跟爭議都可透過充分討論、釐清爭議、縮小爭議、凝聚立院政黨之間差異，並可以達到共識，更重要的是讓社會在充分討論過程中形成價值共識。」呼籲《國安法》、《人工生殖法》都要跨黨派充分討論，釐清爭議、縮小爭議、凝聚共識。

黨團副幹事長沈伯洋也說，昨（6日）程序委員會一樣沒審定報告跟討論事項，又要等到本周五院會，希望政黨合作應以國家為優先，平常彼此政治意見不同沒關係，但保護國家層面，相信大家不會有疑慮，對於8年1.25兆中非常重要的系統整合、飛彈及無人載具購買，還有後備加強等，需要現在開始進行，「否則過那個村就沒那個店，等到之後真的想做軍購，時間已經無法跟上」。

沈伯洋認為，在野黨若認為飛彈不要買太多、系統整合不夠重要，或無人載具應少一點、金額怎麼調整等，這都是目前國會多數在野黨可以做到的事情，「只要進入國防外交委員會，金額都可以再調整，為什麼不進去國防外交委員會，都是非常起人疑竇的事情」。

黨團書記長陳培瑜強調，希望人民看見民進黨團對相關爭議法案有落實討論，必須持續公開透明的決心，同時也要呼籲在野黨團持續支持國防預算，「我們在程序委員會就被卡，非常期待看到周五在韓國瑜宣布開會後，到議事場後面協商討論、相關議程怎麼排定，在野黨打算讓民進黨團過關什麼提案，我們非常期待。」且不是只有國防預算，還有總預算、院版財劃法等，有非常多爭議問題，真的需要大家坐下來好好討論。

