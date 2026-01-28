柯建銘嗆總預算不能「挑三撿四」 近千億新興計畫預算卡關

立法院黨團協商 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 今年度總預算案因藍白反對行政院未依法編列軍人加薪、警消退休預算，予以擱置不審。不過，藍白還是各自抽出部分新興計畫，請民進黨高抬貴手，不要反對，進入一個月冷凍期，盼依預算法規定，由立法院決議先予動支。不過，今(28)日黨團協商，民進黨團總召柯建銘則反對說，總預算要過是全部要過，不是挑三撿四。因此，院長韓國瑜則宣布，院會無法處理。

韓國瑜今日主持黨團協商，研商「國民黨黨團、 台灣民眾黨黨團，建請院會作成決議：115年度總預算中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支，請公決案。」

其中，關於國民黨團提出的「115年度中央政府總預算案具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫」共38項，總金額共計718億元。補助地方政府之一般性補助款就多達492.05億元。

國民黨團書記長羅智強表示，依照議事程序有一個月冷凍期，他呼籲民進黨團能針對這38項新增計畫急迫的民生預算，不要堅持一個月協商期。如果今日大家達成共識，本週五的院會就可以通過同意動支案。這才是放下黨爭，民生優先的示範。「不管怎麼樣，TPASS通勤族權益、生育津貼、老舊校舍這一部分，能不能請民進黨團高抬貴手，能夠讓這些預算先予動支」。

民進黨團總召柯建銘則斥之「滿口瞎話」，「總預算要過是全部要過，不是挑三撿四的。你這個根本就是黨爭，你說放下黨爭。你用政治鬥爭手法在處理國家總預算，這個期期不可，我們對這樣是無法接受」。

民眾黨團副總召張啓楷則說，如果民進黨趕快依法編列軍人加薪、警消退休金，不就開始審總預算了嗎？這不是治本嗎？「你們又再喊，我們就治標，結果治標你們又不通過，這樣怎麼對得起人民」。

期間，柯建銘數度跟張啓楷爆發口角。韓國瑜忙著打圓場說，「現在溫度升高了、麻煩降低一點」。他在陳培瑜接著發言後，韓國瑜則嘆說，「這保證沒有降溫，只有升溫。張啓楷你不要生氣，看我眼睛」。

行政院副秘書長阮昭雄則表示，政院立場堅定且一貫，期待總預算能儘速付委審查，這才是福國利民最好作法。

最後，韓國瑜宣布，一、新興計畫協商，各黨團意見不一，還要繼續溝通。目前這案還在冷凍期，如果沒有協商結論，院會也沒辦法處理。因此請大家繼續進行溝通。二、請行政院主計長將經常性經費與延續性計畫較上年度各機關別增加的數額與項目提供各黨團參考。第三、本案擇期在協商。

國民黨團總召傅崐萁則說，總預算要依法編列、國會才能依法審查。違法的行政政院長可以把國會通過的法律不實施，然後叫在野黨審查違法的總預算，是誰先不遵守法律的。今日也是執政黨要求新興計畫，他們才把預算抽出來。竟然是執政黨在反對，終於看到台上演一場，台下又另外一場。立法院預算中心的數字，只要是持續性的計畫通通可以執行，所以，115年總預算目前可以執行的部分有92.5%，不曉得民進黨團稱的在野黨擋的預算，只有2%可以放行這個到底是哪裡來的說法。

