柯建銘在下一盤大棋？王鴻薇：薑是老的辣
立法院本屆第4會期將於31日休會，民進黨立法院黨團近日行文黨籍立委，徵詢是否有意參選下會期黨團三長，現任黨團總召柯建銘已表態將登記參選。國民黨立委王鴻薇25日指出，民進黨團至今仍未敲定人選，柯建銘在立法院的操作「薑還是老的辣」，態度前後轉變相當明顯。
王鴻薇25日在中天節目《週末大爆卦》中表示，2月1日新會期即將開始，中國國民黨立院黨團早已確定總召、書記長與首席副書記長人選，反觀民進黨團到現在還在「不知道要不要換人」。她認為，最有意思的關鍵在於，民進黨是否打算更換總召，在「大罷免大失敗」後，賴清德總統勢必要找人「祭旗」，而柯建銘自然成為被處理的對象，但柯並不服輸，畢竟是「萬年總召」，不可能說換就換。
王鴻薇進一步分析，柯建銘在立法院的操作其實「薑還是老的辣」，態度前後轉變相當明顯。她回憶，大罷免期間自己擔任書記長時，每次協商幾乎都要與柯建銘爭辯，柯常採取拖延戰術，協調會平均發言長達2小時，當時外界甚至質疑他「是不是老糊塗了」。但事後看來，柯建銘其實思路相當清楚，後續刻意讓吳思瑤出面發言，自己則幾乎不再多說，只在最後關鍵時刻表態「yes or no」，顯然早已在運籌帷幄。
王鴻薇也透露，在柯建銘公開表態登記前，就曾私下向部分立委表示「我一定還會當總召」，顯示對續任相當有信心。她強調，目前外界就在觀察，賴清德是否真有能力成功更換總召人選，但截至目前，民進黨內並無其他人出面表態登記。她直言，若賴清德無法成功策動替換者挑戰柯建銘，不僅換人失敗，恐怕也將再度折損其政治威信。
