柯建銘在警告賴清德別動我？他曝雙柯互動「心酸結論」：反賴就差鍋蓋沒掀

總統賴清德上任後，朝野對立氛圍持續加劇，包含停砍公教年金、財劃法、中央政府總預算案，至今仍持續卡關。民眾黨前主席柯文哲2日前往立法院拜會藍綠黨團，午後拜會民進黨團時，會中與總召柯建銘的「你來我往」備受關注。對此，前台北市議員童仲彥2日在臉書針對「雙柯互動」進行分析，直言藍綠白事實上能合作，只是，和諧發展的最大公約數竟然是反總統賴清德，「說來好笑，想來心酸呀！」

柯文哲率積極推動「人工生殖法」的立委陳昭姿、立委張啓楷等人，於2日15時拜會民進黨團，針對代理孕母方面，柯建銘表示，行政院有提人工生殖法版本，黨團會按照院版走，他並反過來請託柯文哲幫忙總預算案與軍購案。柯文哲則自嘲，說自己沒有公職、是朝廷欽差要犯，但該處理的還是要處理；他更說柯建銘「你老大欸」、「什麼事情都可以搞定」。

前民眾黨主席柯文哲率黨團拜會民進黨立院黨團。（資料照，陳品佑攝）

柯建銘反手拜託預算 柯文哲：你以前是喬王欸

而後，柯文哲今（3）日上午出席「阿北回嘉小草座談」活動時，面對媒體問及拜會柯建銘一事時表示，立法院過去的僵局總是可以解決，柯建銘是喬王，以前都可以喬，為什麼現在不能喬？他提到，3個黨的正副總召坐下來談一談，總是會有方法的，「不要意氣用事啦！」他也表示，自己昨天就提到，就在賴清德的一念之間，以前能解決，今年為何不行？



童仲彥則在臉書分析，媒體討論柯文哲是否會跟綠營合作，但日前柯建銘爆料大罷免時每周都有跟賴清德討論，還說正在寫說「大家挫咧等，後來說不會出版。他認為，一直到雙柯會，柯建銘在警告賴清德，「想動我，你給我試試看！」民進黨各派系反賴的鍋蓋只是還沒掀開，總預算若處理了是給柯建銘面子，「賴還敢動老柯嗎？」說穿了，在反賴清德的最大公約數下，三黨是能合作的、國家能和諧發展、不再分裂對抗的。

