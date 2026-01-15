柯建銘寫逾200字證實要退休！網不捨：感謝守護台灣

政治中心／周孟漢報導



由於今（15）日為前民進黨主席施明德85歲冥誕，民進黨團總召柯建銘今（15）日特地出席施明德先生專檔成立茶會，致詞時表示「做了25年的總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」此話一出引發各界譁然。而在晚間，柯建銘則透過社群再度談及此事，表示「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」。





柯建銘準備退休！本人寫逾200字證實「要告老還鄉」網不捨：謝謝您守護台灣

柯建銘致詞時表示「做了25年的總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」。（圖／民視新聞網）





柯建銘今（15）日晚間透過臉書發文，表示施明德已離開2年，選擇1/13他生日的時候離開，所以他只有生日沒有忌，認為「施主席一生充滿傳奇、精彩、終其一生不改其志，是先知者，也是實踐者，他堅持四不，不能背叛理想、原則、價值、台灣」。

柯建銘強調，施明德在政治上是他永遠的老大。（圖為施明德／民視新聞網）

柯建銘強調，施明德在政治上是他永遠的老大。（圖為施明德／民視新聞網）





柯建銘強調，施明德在政治上是他永遠的老大，甚至透露施明德出獄時，第一副假牙就是他做的，接著便回憶起與他的過往「1993國會全面改選，能與施主席同事是我一輩子的學習與光榮。我受到挫折，第一個打電話來關懷一定是Nori（施明德）。也是影響我最深遠的人。1998縣市長選舉時，我請教Nori是否參選新竹市長？Nori只說一句『市長有人選就好了，留在立法院拼國旗』」。

許多支持者們雖然不捨，但仍支持柯建銘的決定。（圖／翻攝柯建銘臉書）

許多支持者們雖然不捨，但仍支持柯建銘的決定。（圖／翻攝柯建銘臉書）





文章最後，柯建銘進一步表示「這一留我就做了25年、1／4世紀的總召，這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」，並喊話在天上的施明德「永遠的老大，祝你生日快樂，謝謝大家！」。消息曝光後，許多支持者也在底下留言高喊「總召辛苦了，奮鬥多年終於能退休」、「謝謝您們一起守護我們的台灣！」、「感謝總召，施老大這一生，您為他付出了許多！有情有義！」、「支持總召，辛苦您了！」。





