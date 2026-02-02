柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議

即時中心／潘柏廷報導

民進黨立院黨團總召柯建銘，表態角逐新會期黨團總召一職，因此選擇登記參選；但《美麗島電子報》董事長吳子嘉，昨（1）日在網路節目宣稱，柯建銘此舉是因為大罷免時期募款債務未清，要跟總統賴清德要債。對此，柯建銘今（2）日發聲明喊告，並開嗆吳子嘉「其心可議」。

針對吳子嘉今年（2026）年2月1日，在風傳媒「下班瀚你聊」節目中提到「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」，柯建銘今日嚴正聲明，吳子嘉並未與他查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議，「本人已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導」。

