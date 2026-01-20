柯建銘拋和解咖啡 趙少康:3黨一起

前中廣董事長趙少康（左二）二十日舉行自傳回憶錄新書發表會，與國民黨主席鄭麗文（右二）互動熱絡。左為國民黨立院黨團總召傅崐萁，右為民眾黨團總召黃國昌。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

前中廣董事長趙少康二十日舉辦新書發表會，民進黨團總召柯建銘詢問何時續杯大和解咖啡？趙少康表示，若有機會他願意邀請三黨一起喝咖啡，認為這對台灣是好事，期望政治不再對抗。趙少康也重申，若有機會願意再次邀請大家喝大和解咖啡，這對台灣是好事，現場響起熱烈掌聲。

趙少康上午在立法院舉辦自傳回憶錄《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，藍綠白政治人物齊聚，包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁及多位國民黨立委、台北市議員等，現場氣氛熱鬧。

韓國瑜致詞說，當年「政治金童」趙少康掀起旋風，跟前民進黨主席施明德喝大和解咖啡，造成政壇多大的震撼，趙少康開創太多不可思議的先河，值得後輩學習。

柯建銘表示，自己在「萬藍叢中一點綠」。趙少康一生精彩，是台灣歷史上壽命最長的「政治金童」，見證了許多歷史。他此刻只想問，「什麼時候續杯大和解咖啡？」這才是重點。成敗得失皆成過往，最重要的是身體健康；傅崐萁強調，朝野應該和解，共同守護國家。