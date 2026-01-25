柯建銘拚續任總召！高嘉瑜：相信他也希望有繼承者接棒承擔
民進黨立院黨團近日行文黨籍立委辦公室徵詢黨團幹部參選意願，現任黨團總召柯建銘鬆口表態「會去登記」，引發討論。民進黨前立委高嘉瑜今天（25日）表示，相信柯建銘心裡還是希望有更優秀的繼承者，能夠繼續接棒、承擔。
高嘉瑜指出，總召這個位置，大家都知道是吃力不討好，過去在黨團裡也都是柯建銘一人獨撐大局，他也被稱為承擔者。新的會期當然大家希望有新的氣象，如果有新的人選願意來承擔，相信大家都非常的期待，但如果沒有的話，只剩下柯總召一個人，相信他也承擔了這麼多年，也是非常的辛苦。
高嘉瑜表示，雖然柯建銘表態會去登記，「但我相信柯總召心裡還是希望說有更優秀的繼承者，能夠繼續接棒來承擔。」無論如何，民進黨不論是誰擔任總召，大家都團結一致，為台灣人民創造更大的福利。
高嘉瑜說，柯建銘在藍綠白之間遊走，都是從從容容、遊刃有餘，相信柯總召最近也希望能跟各黨各派團結合作，朝野共同為國家來努力。新的一年大家都能一團和氣，以台灣為重，連101都可以攀爬了，還有什麼做不到的事情？
