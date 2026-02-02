柯建銘控散播不實訊息委託律師蒐證提告 吳子嘉：天天說要告我 去排隊

民進黨立法院黨團將進行幹部改選，黨團總召柯建銘登記參選新會期總召。柯建銘今天在臉書發文指出，美麗島電子報董事長吳子嘉稱他會選總召，與「大罷免時期募款債務未清，要跟總統賴清德要債」等有關，這是公然散播未經查證的不實訊息，他已委請律師蒐證準備提告，並要求刊登的媒體即刻更正下架相關報導。

吳子嘉今天接受中央社記者訪問有關柯建銘要提告一事表示：「他（柯建銘）每天都說要告我、天天講，告我的人多了，叫他排隊」。

民進黨立委柯建銘（左）2日表示，美麗島電子報董事長吳子嘉（右）散播未經查證不實訊息，他已委請律師蒐證準備提出告訴。（中央社資料照 ）

立法院第11屆第5會期今天上午8時開始報到，朝野黨團先前協商時達成共識，第5會期於24日正式開議。民進黨團迎接新會期，已於1月23日發函（意願問卷）給全體黨團成員，徵詢第11屆第5會期參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，預計在開議前產生新任黨團幹部。民進黨團總召選舉部分，柯建銘與民進黨立委蔡其昌都登記，引發關注。



柯建銘今天在臉書發文表示，吳子嘉1日在風傳媒《下班瀚你聊》節目提到，「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等言論，但吳子嘉並未向他查證，即公然散播不實訊息，其心可議。



柯建銘說，他已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登的媒體即刻更正下架相關報導。