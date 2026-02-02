柯建銘控散播不實訊息委託律師蒐證提告 吳子嘉：天天說要告我 去排隊
民進黨立法院黨團將進行幹部改選，黨團總召柯建銘登記參選新會期總召。柯建銘今天在臉書發文指出，美麗島電子報董事長吳子嘉稱他會選總召，與「大罷免時期募款債務未清，要跟總統賴清德要債」等有關，這是公然散播未經查證的不實訊息，他已委請律師蒐證準備提告，並要求刊登的媒體即刻更正下架相關報導。
吳子嘉今天接受中央社記者訪問有關柯建銘要提告一事表示：「他（柯建銘）每天都說要告我、天天講，告我的人多了，叫他排隊」。
立法院第11屆第5會期今天上午8時開始報到，朝野黨團先前協商時達成共識，第5會期於24日正式開議。民進黨團迎接新會期，已於1月23日發函（意願問卷）給全體黨團成員，徵詢第11屆第5會期參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，預計在開議前產生新任黨團幹部。民進黨團總召選舉部分，柯建銘與民進黨立委蔡其昌都登記，引發關注。
柯建銘今天在臉書發文表示，吳子嘉1日在風傳媒《下班瀚你聊》節目提到，「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等言論，但吳子嘉並未向他查證，即公然散播不實訊息，其心可議。
柯建銘說，他已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登的媒體即刻更正下架相關報導。
其他人也在看
勞動基金收益創歷年新高！勞退新制每人分紅5.7萬
勞動基金運用局今日公布勞動基金績效，截至民國114年12月底止，勞動基金加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數1兆2084億元，創下歷年新高，收益率為16.02％，其中大家最關注的新制勞退基金收益數7469億元，若以去年參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工可分紅約5.78萬。
府院研擬「不副署」衛廣法3法？立院人士：政治後座力大
立法院會1月30日三讀通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》修正案後，行政院隨即表態將採取合法合憲救濟手段。如今再傳出總統府與行政院高層正研擬是否動用「不副署」權力進行反制，引發各界關注。
綠白融冰？綠委爆接到電話「以後好好講」陳清龍：都是好朋友
民眾黨新任6名立委將於明（3日）到立院宣誓，且日前已選出新任黨團三長，由陳清龍擔任總召、王安祥副總召、邱慧洳幹事長。但綠委王義川昨（1日）爆料，有新任白委致電給他稱「以後事情好好講」，引發外界質疑對象為同樣與台中有淵源的陳清龍。對此，陳清龍今（2日）回應，「大家都是好朋友」。
北市死亡車禍 女騎自行車遭水泥車輾斃
台北市光復南路、文昌街口今天（2日）上午發生一起死亡車禍，一輛水泥車碰撞騎乘自行車的女騎士，警消獲報到場處理，但女騎士遭輾已明顯死亡，詳細肇因待查。
談黨團幹部改選 她點破「TeamWork vs. KingWork」酸藍營只聽傅崐萁
[Newtalk新聞] 立法院新會期即將展開，各黨團幹部與成員也面臨重新洗牌，民進黨團除了現任總召柯建銘爭取連任外，綠委蔡其昌也宣佈參選。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2）日表示，新會期一切重新開始，民進黨團期待與各黨團新任幹部與成員深化交流合作，只要以民生與國家利益為優先，「不只藍白合，綠藍白都可以合」。 吳思瑤指出，民進黨團對新會期充滿期待，未來將全力促成對話、溝通與合作。她也表示，針對民眾黨新遞補的6位立委，民進黨團都將主動認識與交流；至於李貞秀部分，只要依法填寫並送出放棄國籍相關表格，即可化解社會對國安的疑慮，「她可以為自己解套，也可以用行動證明自己不會背離台灣人民的利益」。 談及民進黨團即將進行的幹部改選，吳思瑤認為，在正式開議前，黨團仍有時間充分討論與思考未來布局。她指出，現任總召柯建銘 是「國會的百科全書」，最嫻熟議事、也最具國會經驗，若能連任「是the best」；而現任副院長 蔡其昌 同樣具備深厚議事歷練，是另一個「the best」。 吳思瑤強調，民進黨團將在「兩個the best」中選出「the best of the best」，不論未來黨團「新三長」
國民黨台中市長人選陷僵局！江啟臣同意黨中央提名 盧秀燕回應了
即時中心／連國程、許雯絜報導台中市政府花費約2.8億，讓約24萬名學童在新的學期開始後，可以每週於7大通路，每週領1罐鮮奶。台中市長盧秀燕今（2）日上午視察兌領動線，被問到國民黨台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣於昨（1）日發文表示，已正式同意黨中央提出的提名協議事項，盧秀燕僅簡短回應「小朋友面前不談政治」。盧秀燕曾多次公開呼籲國民黨中央，儘快在1月底前確定黨內台中市長人選，如今已經2月初，江啟臣於臉書貼文說，「他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，自己只能微笑以對、盡力安撫」。國民黨台中市長人選於1月16日第一次協商破局後，目前尚未決定第二次協商，盧秀燕日前再度喊話，希望黨中央提名不要超過2月19日，江啟臣也希望協商速度越快越好，他在貼文中強調：「讓不確定結束，讓團結開始」，希望提振近期低迷的藍營基層士氣。原文出處：快新聞／國民黨台中市長人選陷僵局！江啟臣同意黨中央提名 盧秀燕回應了 更多民視新聞報導遭毛嘉慶約開房性騷！「小草女神」劉芩妤認了：的確不舒服中國海上搗亂不斷！國防部偵獲6軍艦擾台謝典霖開箱豪宅挨批「炫富」！竟喊：我又沒要選縣長
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。
賴清德批藍白封殺總預算 喊話韓國瑜速審預算、善盡權責
總統賴清德(取自賴清德臉書粉專)
綠不滿3修法三讀…府院評估「不副署」 藍白批行政暴力
趕在立法院上會期最後一天，藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。據了解，府院高層...
台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難
2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
深夜簽署提名協議 江啟臣說重話「與我期待有很大落差」
[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，今（1）日深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議，但他也說了重話：「協議方案與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。」 江啟臣在臉書說：「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。 過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。 雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。 我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。臺中，不該被焦慮綁
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
內幕／民眾黨6立委新上任！委員會分配大亂 黨內憂戰力減弱
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，6名候任立委將於2月3日正式宣示就職，卻因陳昭姿破例留任、劉書彬連環爆出爭議，導致黨團委員會分配臨時大洗牌，打亂原有步調。有白營人士坦言，新上任立委多半缺乏從政經驗，屆時恐怕還沒站穩腳步，就得倉促上陣，引發黨內憂心未來戰力恐打折扣。
預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市
新北市長侯友宜今年底屆滿卸任，民進黨早已拍板徵召立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌在卸任立委後，也預計在2月1日成立競選總部，國民黨卻仍未決定是由台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然出戰。不過，李四川今（31）日中午分享內湖樂活公園夜櫻照，卻突然提及對新北市的未來期望，外界也聯想是否預告將參戰新北市長。
美艦逼近波斯灣！ 川普最後通牒：伊朗想達成協議｜#鏡新聞
美國航空母艦逼近波斯灣之際，美國總統川普1月30號表示，美軍的龐大艦隊正駛向伊朗，對伊朗發出最後通牒。至於德黑蘭當局確實也想達成協議，但同時也全面進入備戰狀態。
高虹安拚連任！強調現階段尚未討論任何選舉規劃 將市政工作做好最重要
新竹市長高虹安在歷經助理費案一審判決與大罷免風波後，針對年底市長選戰布局首度鬆口。高虹安在接受《中時》專訪時表示，回歸黨籍目前並非最急迫的事項，若無意外，年底將維持「無黨籍」身分爭取連任。不過，高虹安隨後發出聲明指出，內容純屬過度解讀，現階段尚未討論任何選舉規劃，強調將市政工作做好最重要。
陳嘉宏專欄：賴清德應該從游盈隆人事案裡獲得啟示
游盈隆是美國北卡羅萊納大學的政治學博士，擁有漂亮學歷的他曾經是民進黨重點栽培的青年才俊，與前民進黨主席施明德、陳水扁都有相當深厚的交情。他在2016年原本有意參選新北第一選區立委卻未獲提名，從此與民進黨漸行漸遠，最後甚至退黨。游盈隆後來主持的台灣民意基金會民調被民進黨人視為「不友善民調」，也因為其子任職柯文哲市府，讓游盈隆後來被歸類為白營人馬。意外的是，游盈隆日前被賴清德的行政院提名中選會主委。
新竹縣長者福利再加碼 補助活動假牙重建口腔功能
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府衛生局於115年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協