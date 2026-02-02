柯建銘控散播不實訊息委託律師蒐證提告 吳子嘉：天天說要告我 去排隊
民進黨立法院黨團將進行幹部改選，黨團總召柯建銘登記參選新會期總召。柯建銘今天在臉書發文指出，美麗島電子報董事長吳子嘉稱他會選總召，與「大罷免時期募款債務未清，要跟總統賴清德要債」等有關，這是公然散播未經查證的不實訊息，他已委請律師蒐證準備提告，並要求刊登的媒體即刻更正下架相關報導。
吳子嘉今天接受中央社記者訪問有關柯建銘要提告一事表示：「他（柯建銘）每天都說要告我、天天講，告我的人多了，叫他排隊」。
立法院第11屆第5會期今天上午8時開始報到，朝野黨團先前協商時達成共識，第5會期於24日正式開議。民進黨團迎接新會期，已於1月23日發函（意願問卷）給全體黨團成員，徵詢第11屆第5會期參選黨團三長（總召、幹事長、書記長）意願，預計在開議前產生新任黨團幹部。民進黨團總召選舉部分，柯建銘與民進黨立委蔡其昌都登記，引發關注。
柯建銘今天在臉書發文表示，吳子嘉1日在風傳媒《下班瀚你聊》節目提到，「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等言論，但吳子嘉並未向他查證，即公然散播不實訊息，其心可議。
柯建銘說，他已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登的媒體即刻更正下架相關報導。
其他人也在看
民進黨總召之戰開打 藍議員：這時間點鬥柯建銘有玄機
民進黨立法院黨團總召選戰正式開打，立委蔡其昌宣布登記參選，將與現任總召柯建銘正面對決。蔡其昌透露，身兼民進黨主席的總統賴清德並未主動勸進，但曾在一次偶然機會中表示，希望他在立法院多幫忙。對此，國民黨台北市議員徐弘庭批評，執政黨如今自己搞內亂，若不是為了利益，還會是什麼事呢？
江啟臣公布已簽黨中央協議 楊瓊瓔受訪表示會簽
國民黨有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣昨天深夜發臉書表示有收到黨中央的協議，對此，另一位有意參選的楊瓊瓔今天受訪時表示，她也有收到協議，也一定會簽，一切尊重黨中央，一切等黨中央的制度跟辦法，但至於贊不贊成這一份協議，楊瓊瓔只說謝謝。江啟臣昨天深夜發臉書表示黨中央已把協議方案傳給雙方，尊重黨中央，
2人搶綠營總召「鹿死誰手」？ 吳子嘉曝：柯建銘有2個東西！
民進黨立院黨團總召改選，被視為大罷免「首要戰犯」、日前還說這屆立委做完就走人的「萬年總召」柯建銘再度參選，將與賴清德總統鼓勵、期許而挑戰的前立法院副院長蔡其昌決戰，「鹿死誰手」引發關注。對此，媒體人吳子嘉推測，柯建銘有2樣東西，1是「百官行述」；2更重要，是柯與陳水扁談到的大罷免費用跟募款問題。
秀「退出中國國籍申請表」 吳思瑤籲李貞秀花10分鐘填寫送內政部
中配出身的民眾黨籍李貞秀將於3日就職我國立委，由於李尚未出具申請放棄國籍證明，引發國安疑慮。民進黨立委吳思瑤今日受訪時秀出「退出中華人民共和國國籍申請表」直言，該申請表只需上網搜尋30秒即能下載，內容約七、八頁，只要認真填寫，10分鐘即可完成，就能檢附相關文件送交給中華民國的內政部，呼籲李貞秀當一個
賴清德批藍白封殺總預算 喊話韓國瑜速審預算、善盡權責
總統賴清德(取自賴清德臉書粉專)
陸配李貞秀剛遞補就面臨解職？內政部「下最後通牒」 媒體人提3質疑：她就是合法立委
民眾黨內6名不分區立委因2年條款辭職，中選會昨（1）日正式公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委。不過陸配李貞秀並未放棄中國籍，內政部表示，依《國籍法》規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。對此，媒體人......
綠不滿3修法三讀…府院評估「不副署」 藍白批行政暴力
趕在立法院上會期最後一天，藍白聯手通過衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法。據了解，府院高層...
府院恐「不副署」衛廣法等三項政治法案 民進黨團喊：支持！
[Newtalk新聞] 立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《不當黨產條例》以及《立法院組織法》等修法，引發高度爭議。行政院第一時間表態，將採取合法合憲的救濟手段，外界也傳出府院高層正研擬是否「不副署」。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（2）受訪時表示，民進黨團支持行政院提出覆議，並呼籲在野黨團在新會期不要再延續爭議性法案操作。 立法院今明兩日為第五會期報到日，民進黨團書記長於今日報到前，接受媒體聯訪。 針對媒體詢問，國民黨是否可能在新會期延續上個會期通過、卻欠缺共識的三項爭議法案，甚至引發行政院覆議，陳培瑜表示，對於上週五通過的三個爭議法案，民進黨團目前支持行政院提出覆議。她指出，相關法案討論時間過短，且是以抽案、逕付二讀的方式處理，「我們絕對支持行政院的做法」。 她進一步呼籲，在新的會期，在野黨團不要再只推出爭議法案。她表示，今天是新會期報到的第一天，就如同過年期間大家都希望講好話一樣，她公開呼籲在野黨團，拜託不要再持續推出「有利國民黨或者是有利民眾黨的、單一的、有爭議的法案」。 針對覆議與爭議三法案是否可能導致朝野關係更加僵化，陳培瑜直言，「解鈴還須繫鈴人」，所有爭議法案的繫鈴
綠白融冰？綠委爆接到電話「以後好好講」陳清龍：都是好朋友
民眾黨新任6名立委將於明（3日）到立院宣誓，且日前已選出新任黨團三長，由陳清龍擔任總召、王安祥副總召、邱慧洳幹事長。但綠委王義川昨（1日）爆料，有新任白委致電給他稱「以後事情好好講」，引發外界質疑對象為同樣與台中有淵源的陳清龍。對此，陳清龍今（2日）回應，「大家都是好朋友」。
藍營鳳山最鐵！高雄市長最新民調 賴瑞隆、柯志恩差距曝
2026年高雄市長選戰逐漸升溫，藍綠人選陸續就位。民進黨立委賴瑞隆日前在黨內初選中勝出，確定代表綠營角逐高雄市長寶座；國民黨方面，立委柯志恩則早已完成布局，準備迎戰。最新民調顯示，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%。
高雄市長最新民調曝光！賴瑞隆43.9%大勝柯志恩32.3% 差距拉至雙位數
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導2026高雄市長最新民調今(2/2)出爐，民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆對決國民黨高雄市長擬參選人、立委柯志恩，賴瑞隆以...
新會期報到！郭國文搶頭香：盼韓國瑜調和鼎鼐不是只會叫披薩、漢堡
立法院第11屆第5會期今（2日）上午8時開始報到，民進黨立委郭國文搶頭香，清晨6時45分就抵達門外等待。接續報到的依序為國民黨立委陳永康、洪孟楷、張智倫等人，皆在上午8時前完成報到，而民進黨立委蘇巧慧、王美惠等也於8時準時報到。
藍白不審總預算卻通過3爭議法案！賴清德請全國民眾評評理
[Newtalk新聞] 立法院上週五結束預算會期，今（2日）開始新會期立委報到。但賴清德總統上午受訪表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對於福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例同樣阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恆條款，中天條款，也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。至於他怎麼看待立法院長韓國瑜的角色和職責，賴清德回應，「對於立法院，我身為總統沒有批評，只有請託」。 賴清德今天赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，並於會前受訪，做了以上表示。 賴清德指出，在野黨用盡全力因人設事，強行表決通過公費助理薪資變成立委「補助費用」的「立法院組織法」修正案，俗稱「顏寬恒條款」、為中天在52頻道復台的「衛星廣播電視法」部分條文修正案，同時也修改「不當黨產條例」讓國民黨再度擁有黨產，這樣做到底對不對？希望全國民眾評評理。 至於府院會針對這三個強行表決通過的爭議法案「不副署」嗎？賴清德說，行政院已經公開說明，會運用合法合憲的方式面對，目前他們正在積極地跟專家學者討論當中。 媒體追問，怎麼看待立法
高雄市長選戰最新民調！ 賴瑞隆43.9%、柯志恩32.3%
民進黨立委賴瑞隆上月從初選出線，將代表民進黨參戰2026高雄市長選舉。根據最新民調，賴瑞隆以43.9%的支持度領先國民黨立委柯志恩的32.3%，兩人差距11.6個百分點，另有23.8%受訪者無明確意見。
立院新會期轉向綠白合？邱慧洳：民眾黨開大門走大路
立法院今天（2日）新會期報到。即將在明天宣誓遞補立委、成為民眾黨團幹事長的準立委邱慧洳，被問到立院未來是否可能「綠白合」?她強調，民眾黨完全「開大門、走大路」，呼籲外界別以攻擊性言語來見縫插針。（張柏
謝龍介若勝選恐遭提罷免？郭正亮揭「民進黨真正目標」 預言最終結局
2026台南市長之戰，將由民進黨立委陳亭妃與國民黨立委謝龍介上演「第6度對決」，前立委郭正亮日前回應網友提問表示，若謝龍介勝選，民進黨要「故技重施」成功罷免的可能性不高，一來是因為到時候民進黨上下都在備戰2028大選，二來則是沒有正當理由。網友在《亮話天下》節目中提問，如果陳亭妃落選台南市長，是否有可能在1年後參加補選？郭正亮指出，該名網友要問的應該是「謝龍......
選戰不是幾何學！新北最新民調解讀：誰說藍白選民不會支持蘇巧慧？
2026新北市長選戰，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌成立競選總部，但國民黨到底是李四川還是劉和然仍未定。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。名嘴張益贍則說，選戰不是「幾何學」，三角形的藍白兩邊如果無法相容，天天網內互打，誰說藍白選民不會反彈，轉而支持蘇巧慧？
遭毛嘉慶性騷的是她！「小草女神」打破沉默發聲：確實不舒服
剛加入民眾黨不久、參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶28日遭爆涉嫌對黨內「女神級黨工」性騷，甚至邀約對方開房間，遭黨員舉報到中評會、已收案處理，引發討論。現任民眾黨台中市黨部發言人、台中市議員參選人劉芩妤（咪咪）31日發聲，認了自己是受害者，坦言毛嘉慶的行為確實讓她不舒服。
傳白委李貞秀未棄中國籍「官員可不答詢」 王鴻薇痛批毀憲亂政
中配李貞秀正式遞補民眾黨不分區立委，但傳若她未放棄中國國籍，內政部認定就職無效，部會可拒答質詢。對此，國民黨立委王鴻薇今（2日）批評，此舉是打壓外配參政權，不接受合法立委質詢「完全違憲」。
正式公告李貞秀6人遞補民眾黨不分區立委！中選會不評論陸配爭議：非選務事項
民眾黨內6名不分區立委因2年條款辭職，中選會今（1）日正式公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委。但針對陸配李貞秀並未放棄中國籍，卻仍能出任立委引發社會爭議，中選會表示，公職候選人當選後應另依《國籍法》等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，中選會不評論或回應。 民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃......