柯建銘提議續杯大和解咖啡 趙少康：找機會3黨一起

（中央社記者劉冠廷台北20日電）前中廣董事長趙少康今天舉辦新書發表會，受邀出席的民進黨團總召柯建銘問，何時大和解咖啡續杯。趙少康回應說，如果有機會，他願意找3黨一起喝大和解咖啡，這對台灣、中華民國是好事，不希望看到政治一直對抗。

趙少康上午在立法院舉辦新書發表會，藍綠白政治人物齊聚，包括立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召傅崐萁以及多位國民黨立委、台北市議員等，現場氣氛熱鬧。

韓國瑜致詞說，當年「政治金童」趙少康掀起旋風，跟前民進黨主席施明德喝大和解咖啡，造成政壇多大的震撼，趙少康開創太多不可思議的先河，值得後輩學習。

黃國昌也說，30年前趙少康與施明德有那個氣度、胸襟、視野，為了國家、台灣，坐下來跨越彼此政治歧見，想幫當時混濁的台灣政壇打出新的道路。他雖然沒有身歷其境，但他百分百可以體會與了解，趙少康與施明德當初的壓力，為的不是個人或一黨之私，是希望幫國家開創新道路。

黃國昌認為，30年前的大和解咖啡，在30年後帶來很多啟示與省思，趙少康的新書提到，總統賴清德曾邀韓國瑜到總統府，試圖要喝大和解咖啡，但有沒有那個心、做成那樣的事，看最後的結果大家都了然於胸。

柯建銘表示，他知道今天他是「萬藍叢中一點綠」。趙少康一生精采，是台灣有史以來壽命最長的「政治金童」，看盡春花秋月、台灣過往歷史，他此時此刻只想問一句，「什麼時候大和解咖啡續杯」，這比較重要。是非成敗轉頭空，古今多少事，都付笑談中。他們這年紀，身體健康最重要。

傅崐萁說，當時陳文茜與施明德全力推動大和解，也看到趙少康的身影，朝野本來就應該要和解，同心協力、守護國家才對。

趙少康表示，大家都提到大和解咖啡，如果有機會他很願意，找大家一起、3黨一起再喝個大和解咖啡，這對台灣、中華民國是好事，不希望看到政治一直這樣對抗。對趙少康的建議，現場響起熱烈掌聲。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1150120