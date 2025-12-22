柯建銘揭大罷免內幕：由我發起！每周向賴清德報告、與曹興誠「各幹各的」

民進黨立院黨團總召柯建銘21日接受前總統陳水扁節目《有夢上水》第260集專訪。 圖：翻攝「臉書」陳水扁新勇哥物語粉絲專頁

[Newtalk新聞] 民進黨立院黨團總召柯建銘21日接受前總統陳水扁節目《有夢上水》第260集專訪，首度詳述2025年大罷免行動的發起與協調過程。他強調「大罷免大成功」口號由自己提出，每周向總統兼黨主席賴清德報告進度，絕非獨斷；與聯電創辦人曹興誠雖英雄所見略同，但雙方各自行動、經費獨立，引發外界對綠營內部協調與公民團體關係的討論。

柯建銘在節目中澄清大罷免發起人爭議，直言「大罷免大成功是我發起的」，藍白立委上任滿一年後即可罷免，「老曹（曹興誠）是英雄所見略同」，雙方不謀而合。但他強調，兩邊經費沒有互相流動，「我做我的，他做他的」，自己募款支應，沒有一分錢來自曹興誠，「大家各幹各的活」。柯建銘並佩服曹興誠在外打拚，稱這是「史詩級運動」，但明確劃分界線，避免外界質疑民進黨與公民團體過度重疊。

針對是否與黨中央溝通，柯建銘表示，自己在立法院資歷深，絕對謹守分際，「謀定而後動」，每周三固定向賴清德開會報告，大罷免進度賴清德全知情，黨內開會也皆贊成，「我不可能獨斷、自作主張」。他並透露，投票前個人預期要「總罷免」，因藍白立委「犯的罪都一樣，都是出賣台灣」，應全部罷免下來。

大罷免行動於2025年發動，針對多名藍白立委及地方公職，雖未達全數成功，但柯建銘視為台灣民主重要一頁。曹興誠則領導公民團體，提供人力經費支援，雙方並行卻獨立，凸顯綠營與民間力量的微妙互動。專訪播出後，政壇關注柯建銘是否在為大罷免失敗檢討劃責，網友熱議其與賴清德、曹興誠的「協調默契」。

柯建銘現年71歲，連續10屆立委、總召25年，被譽「立法院活字典」。大罷免雖以多數不通過收場，但已成台灣政治史上規模最大罷免潮。《有夢上水》節目此集敏感內容，可能將續燃政壇討論。

